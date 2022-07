60° Anniversario della Direzione Centrale della Sanità della Polizia di Stato

Si è tenuto nella giornata di ieri il convegno sul 60° anniversario della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato durante il quale sono state spiegate le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha insignito la bandiera della Polizia di Stato della Medaglia d’oro al valor civile.

La cerimonia è visibile attraverso il seguente link: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/b23fc6a2-fe08-11ec-b203-736d736f6674

Alla presenza del Capo della Polizia Lamberto Giannini e dei Ministri della Salute Roberto Speranza e del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, alla Scuola Superiore di Polizia si è celebrato il 60° anniversario dalla fondazione del Servizio Sanitario della Polizia di Stato.

In questi 60 anni, contrassegnati da notevoli mutamenti sociali e dall’emergere di nuove criticità e da costanti progressi scientifici, è inevitabilmente cambiato anche il ruolo del Servizio Sanitario della Polizia di Stato, sempre più impegnato in compiti di supporto e di formazione nei riguardi del proprio personale e sempre più inserito nel contesto della Sanità Pubblica.

La pandemia da SARS-CoV-2 ha rappresentato un formidabile strumento di tenuta del servizio sanitario, evidenziandone alcune criticità ma, al tempo stesso, anche la sua capacità di far fronte e di ripartire. Questo impegno è stato premiato con la medaglia d’oro alla bandiera della Polizia di Stato.

Il convegno è stato celebrato anche alla presenza di illustri relatori prevenienti dal mondo Universitario e della Sanità Pubblica nonché dall’intervento del Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli sulle tematiche della Cybersicurezza e sanità.