Tempio Pausania. Cristiano Latte e Giovanni Moro confermati all'US Tempio

A disposizione di mister Cantara altri due giocatori che lo scorso anno hanno mostrato affidabilità, forza e concretezza.



Il difensore nulvese, classe 2000, Cristiano Latte e il centrocampista sassarese del 2001 Giovanni Moro vestiranno la maglia dei galletti anche per la stagione 2022/2023.



Per Latte, difensore esterno di grande corsa e fisico, la scorsa stagione è terminata in crescendo, per prestazioni e condizione fisica.



Grinta, forza e grande dedizione al lavoro per il giovane cresciuto nella Don Bosco Nulvi che si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa e che ha conquistato sul campo il suo posto da titolare: «Indossare questa maglia lo scorso anno è stato un’esperienza unica – le sue parole - e farlo per un altro anno per me è un onore. Sono davvero felice e non vedo l’ora di ripagare sul campo la fiducia che mi ha dato la Società. Bisogna ripartire da quanto abbiamo fatto di buono e migliorarci».



Anche Giovanni Moro ha conquistato spazio nel corso del campionato. Giocatore tecnico, fisico e con propensione alla fase offensiva a cui è mancato solo il gol per completare prestazioni di sostanza: “Sono molto contento della riconferma e della fiducia che mi è stata data dalla Società, le sue parole. Conosco l’ambiente del Tempio ed è un ambiente importante che merita di sicuro altri palcoscenici. Anche se sembra una frase fatta dico che darò il massimo, per la squadra e per i tifosi, che ci hanno sempre seguito in tantissimi, perché tutti insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi”.



Entrambi saranno al via per la preparazione programmata per il prossimo 8 agosto allo stadio “Nino Manconi”.