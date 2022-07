Procedimento penale per il contestato disastro ambientale di Samatzai (SU), il GrIG è parte civile

Riceviamo e diffondiamo le dichiarazioni di Stefano Deliperi, rappresentante dell'Associazione Gruppo d'Intervento Giuridico, in riferimento a territori inquinati a Samatzai:



«Nel corso dell’udienza preliminare dell’8 luglio 2022 è stata accolta dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari la costituzione di parte civile nel procedimento penale relativo al contestato disastro ambientale realizzato nelle campagne di Samatzai (SU) dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari.



Nel corso della terza udienza (le precedenti si sono tenute il 22 febbraio e il 31 maggio scorsi) sono state accolte anche le istanza di costituzione di parte civile dei Comuni di Samatzai e di Nuraminis, di cinque agricoltori e di Omar Cabua, residente della zona che, pur minacciato, ha ripetutamente denunciato il grave inquinamento.



Non pervenuta la Regione autonoma della Sardegna.



Cinque indagati, già direttore e responsabili ambientali del cementificio di Samatzai della Italcementi s.p.a., ai quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari imputa l’avvenuto interramento illecito, avviato nel 1973 e con effetti fino ad oggi permanenti, di “rifiuti industriali, quali oli minerali, parti di demolizioni di impianti, mattoni refrattari, pet coke che hanno gravemente compromesso le matrici ambientali suolo e falda per la riscontrata presenza fuori limite dei parametri arsenico, cromo esavalente, ferro, manganese nonché fluoruri e solfati, esponendo a pericolo la salute della locale popolazione”.



Alla Italcementi s.p.a. è stata contestata la responsabilità amministrativa per reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.



Ipotizzati la violazione degli artt. 256, comma 1°, lettera b, e comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi), 434 capoverso (disastro) e 452 bis (grave inquinamento ambientale), 452 quater (disastro ambientale) cod. pen.



Posto agli arresti domiciliari nel dicembre 2021 l’ex direttore dello stabilimento industriale.



Le indagini e gli accertamenti avviati nel 2018 e condotti dai Carabinieri del N.O.E. di Cagliari con il coordinamento della locale Procura della Repubblica hanno portato a far emergere una gravissima situazione di inquinamento ambientale nelle campagne del Campidano i cui effetti nefasti purtroppo continuano ancor oggi.



Forse, per estensione temporale e territoriale interessate e quantitativi di sostanze inquinanti, si tratta di uno dei più gravi casi di inquinamento ambientale a livello nazionale.



All’udienza G.I.P. del prossimo 23 settembre 2022 è prevista la discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio degli indagati.



Il GrIG chiede e chiederà con ancor più forza giustizia per l’ambiente e il popolo inquinati.»