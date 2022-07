Alghero, nuovi servizi in Pineta e sul viale Primo Maggio

Alghero. Le nuove aree parcheggi di Maria Pia nei prossimi giorni saranno a disposizione di cittadini e turisti. Saranno circa 800 i posti auto ricavati nelle aree comunali e del palazzo dei congressi totalmente riqualificati dall’Amministrazione che ha voluto dotare la spiaggia della Pineta, tra le più frequentate della Riviera del Corallo, di maggiore sicurezza e servizi, come altre città turistiche della Sardegna. Una parte dei parcheggi – circa 200 suddivisi in due aree – saranno gratuiti per i residenti, che potranno usufruire dei posti attraverso un ticket che verrà rilasciato della Società In House, la partecipata che gestisce i parcheggi a pagamento del Comune di Alghero. Di fronte alla Pineta, meta da sempre di un gran numero di bagnanti, l’area parcheggio contribuirà ad innalzare sensibilmente il livello di sicurezza sul viale Primo Maggio e su tutto il litorale compreso tra la via del Libeccio e la Rotatoria con viale Burruni. La strada è contestualmente oggetto di una appropriata ordinanza di divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, sosta che in passato ha creato più di un pericolo per il transito e per i pedoni, a causa dell' occupazione degli spazi di sicurezza da parte delle auto. “Un passo avanti concreto che mette la città al pari di tante altre località turistiche che offrono servizi in spiaggia e parcheggi. L’area di sosta sulle nostre spiagge mette a disposizione un servizio ai bagnanti e anche più sicurezza e ordine nella circolazione. Ma abbiamo pensato anche ai nostri concittadini, riservando loro una quota di parcheggi gratuita”, così il sindaco Mario Conoci oggi, nel sopralluogo svolto insieme all’Assessore alla Viabilità Emiliano Piras. “Un’area che fino ad oggi veniva usata impropriamente da automobilisti ma soprattutto da camperisti che avevano scambiato questa area pubblica per un’area di sosta – aggiunge l’Assessore – e ora diventa una zona di servizi a pagamento con tariffe agevolate”. L’intervento, inoltre, realizzato con i settori manutenzioni, viabilità, ambiente e con la Società In House, rispetta le prescrizioni antincendio della Regione che permettono di creare zone di sosta temporanea. Le tariffe per i parcheggi, aperti dalle 09:00 alle 21:00, saranno così definite : per le auto 6 euro per mezza giornata e dieci euro per l’intera giornata; per caravan e camper : 9 euro mezza giornata e 18 euro per intera giornata, mentre i residenti dovranno munirsi di ticket che rilascerà la Società In House, con sede in via Diez n. 29, previa manifestazione di interesse da inviarsi all'indirizzo mail parcheggi@algheroinhouse.com

Per info chiamare dal lunedì al venerdì dalla 9:00 alle 12:00 il seguente numero 0799143309 – 342 3839066