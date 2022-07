A causa di un incendio, provvisoriamente chiuso tratto sulla Statale 291 "della Nurra"

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148







L'Anas Sardegna informa che, sulla strada statale 291 ‘della Nurra’, è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 20,200 al km 21,800, nei pressi di Sassari, per consentire lo spegnimento di un incendio adiacente il tratto stradale.Sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco al fine di ripristinare il prima possibile la circolazione.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.