Sassari, tre persone arrestate per spaccio. Rinvenuti in un garage oltre 40 kg di marijuana

Sassari. Durante la nottata, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile di Sassari ha proceduto all’arresto di tre giovani sassaresi ed al sequestro di un’ingente quantità di droga, oltre che di alcune decine di cartucce per pistola.

L’attività è iniziata nei giorni scorsi, quando gli investigatori hanno individuato un garage ubicato nei piani interrati di un condominio cittadino, ove sospettavano venisse custodita della sostanza stupefacente.

Una volta individuato il luogo, gli agenti hanno attuato un lungo servizio di osservazione fino a quando, nel corso della notte appena trascorsa, sul luogo sono arrivate due autovetture, dalle quali sono scesi due uomini ed una donna.

Le tre persone sono state fermate dai poliziotti appostati nell’atto di aprire la saracinesca del garage.

A Seguito degli accertamenti, gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto 41 Kg di marijuana, 1600 gr. di cocaina e 264 gr di hashish.

Durante la perquisizione immediatamente eseguita, inoltre, sono state rinvenute anche 175 cartucce per pistola.

Al termine dell’attività di rito i tre sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la casa circondariale G. Bacchiddu di Sassari ove rimarranno a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.