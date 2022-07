Sassari: nuovo orario per lo sportello aperto al pubblico delle Cure Primarie

Sassari. Il Distretto della ASL di Sassari comunica che, visto la riduzione degli accessi e al fine di garantire la continuità dell'assistenza sul territorio, dalla prossima settimana, l'orario dello sportello delle Cure primarie verrà modificato.



Da lunedì 11 Luglio, e per tutto il periodo estivo, le attività del Fronte - Office Cure Primarie (stanza n. 4, piano rialzato di via Tempio, n. 5 a Sassari) adotterà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 .



Si ricorda che resta sempre attivo, per la ricezione delle richieste, l'indirizzo mail: cureprimarie.sassari@atssardegna.it .



Per ulteriori informazioni gli operatori sono disponibili al numero di telefono 079 2062398.