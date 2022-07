Il centrocampista tempiese Tonino Serra all'US Tempio

Tempio Pausania. Lo scorso anno fu notato durante una gara amichevole contro la Juniores e portato ad aggregarsi in prima squadra.



Qualche convocazione per lui ma nessun esordio. A poche giornate dal termine del campionato ha lasciato la squadra per motivi personali ma da oggi sarà nuovamente parte del gruppo.



Tonino Serra, centrocampista tempiese classe 2003 sarà ai nastri di partenza della preparazione per la stagione 2022/2023.



Giocatore di 183 cm, forte e rapido, Serra è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Olbia per poi passare all'Arzachena e infine Juniores Civitas e Tempio: «Quest'anno ho ricevuto una chiamata importante - le sue parole - per un nuovo inizio con una grande maglia che ho sempre desiderato di indossare con tanti sacrifici e amore. Ringrazio il presidente per questa grande opportunità. Cercherò di affrontare al meglio questa nuova esperienza e darò tutto me stesso per rispettare e onorare questi colori insieme con tutti i tifosi del Tempio».