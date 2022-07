Sassari, riparazione della condotta tra via Bogino e via Pascoli

Sassari. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Sassari per completare la riparazione di un guasto individuato nella condotta del diametro di 300 millimetri tra via Bogino e via Pascoli. La rottura ha causato l’interruzione dell’erogazione verso i quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. L’intervento sarà concluso nel pomeriggio quando si procederà anche al riavvio del servizio nelle zone interessate.



Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.