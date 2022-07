L'ASL n.1 di Sassari sbarca su Facebook

Sassari. L'Azienda Socio Sanitaria locale di Sassari sbarca su Facebook. Sul social network è da oggi attiva la pagina @Asl1Sassari , dove saranno pubblicate tutte le informazioni relative a prestazioni sanitarie, eventi, convegni ed iniziative realizzate dall'Azienda, ma anche comunicazioni di servizio, turni delle farmacie.



Per accedere alla pagina Facebook aziendale, sarà necessario digitare “@Asl1Sassari” sul motore di ricerca interno al social network e cliccare su “mi piace”: questo permetterà di rimanere costantemente connessi con l'Azienda e di conoscerne in tempo reale le principali novità.



La pagina sarà periodicamente arricchita da “pillole di salute”: contenuti, anche video, forniti dagli esperti che daranno utili consigli per prevenire le complicanze legate a stili di vita sbagliati, oltre a utili indicazioni da seguire come contrastare il gran caldo o evitare l’obesità. Un percorso virtuale che, attraverso brevi filmati, commentati dagli stessi professionisti delle Unità Operative, consentirà di compiere un viaggio virtuale all'interno delle strutture ospedaliere e sanitarie dell'Azienda e conoscere le prestazioni ed i servizi erogati.



“Il nostro obiettivo – spiega il Direttore Generale Flavio Sensi – è quello di aumentare sensibilmente la capacità aziendale di relazionarsi e di interagire con il pubblico e con le altre organizzazioni per comunicare in maniera più tempestiva e intuitiva rispetto a quanto accade oggi. Un percorso che aumenterà l'informazione delle persone assistite e consentirà alla popolazione regionale e nazionale di utilizzare al meglio i diversi servizi presenti in Regione e nel Territorio della Asl e di conoscerne progressivamente i diversi e importanti cambiamenti che interesseranno la Asl. Consentirà inoltre alle persone di partecipare attivamente al processo di crescita qualitativa dell'Azienda, dando loro la possibilità di formulare proposte, osservazioni e suggerimenti rispetto alle prestazioni offerte e alla organizzazione della Azienda e dei servizi” .