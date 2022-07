Tissi. Insediamento Giunta e nuove nomine dell'Amministrazione Budroni bis

L'amministrazione comunale di Tissi ha una nuova giunta. Nel corso della seduta di insediamento del consiglio comunale, il sindaco GianMaria Budroni ha presentato i componenti dell'esecutivo che lo affiancheranno nel governo del paese.Si tratta di quattro assessori e altrettanti consiglieri comunali delegati. Gionni Deledda è stato nominato vicesindaco con deleghe ai Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata, Urbanistica e Manutenzioni; l'assessore Domenico Masia si occuperà di Biblioteca, Pubblica istruzione, Occupazione, Lavoro; Benedetta Dettori è la nuova assessora alle Politiche Sociali, Igiene Pubblica, Prevenzione e Profilassi Sanitaria; a Piergiorgio Chessa è assegnata la guida dell'assessorato al Bilancio, Tributi, Sport e Politiche Giovanili.I quattro consiglieri delegati sono MirKo Tendas, che si occuperà di Commercio, Attività Produttive, Agricoltura, Agro e Ambiente; Maria Lucia Mameli sono affidate le deleghe della Cultura, Spettacolo, Comunicazione e Social Media; a Francesco Soro spettano le competenze di Rigenerazione Urbana, Riqualificazione Energetica, Decoro Urbano, Verde Pubblico; Il capogruppo sarà Mario Fiori. Il sindaco ha deciso di tenere per sé la competenza sulle materie di Polizia Locale, Protezione civile, Servizio barracellare. Il sindaco oltre ad aver ringraziato tutti i sostenitori e non, che si sono recati alle urne, i consiglieri eletti che costituiranno il consiglio comunale, i non eletti, i dipendenti comunali, tutti i cittadini per il compito affidato per la rielezione storica e per il largo consenso ottenuto, ha lanciato un appello di collaborazione alla minoranza. Altro appello di collaborazione è stato rivolto a tutti i cittadini, consiglieri, e tutti quelli che hanno a cuore le sorti del paese, perché si possa realizzare l’ambizioso programma del prossimo quinquennio.