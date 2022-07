Cento e lode in quattro anni, l'impresa di un liceale del Canopoleno di Sassari

"Nicola è stato un ottimo allievo così come tutti i ragazzi che quest'anno si sono maturati - dice il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- a dimostrazione del percorso didattico di tutti i nostri licei. Ragazzi ai quali va il nostro in bocca al lupo per il proseguimento dei loro studi."













Tempo di maturità e di exploit talvolta inattesi. Come quello di uno studente della 4B del Liceo Scientifico Sportivo del Convitto Nazionale Canopoleno, Nicola Loriga, che si è diplomato, abbinato alla commissione della 5B, dopo aver fatto l’abbreviazione del percorso liceale per merito cocludendo il persuo percorso in soli quattro anni, con la votazione di 100 e lode e il plauso e l’orgoglio dei suoi docenti. La commissione gli ha assegnato la lode per i risultati eccellenti conseguiti nel percorso liceale, nelle prove scritte e in quella orale dell’Esame di Stato, nonché per le eccezionali capacità argomentative, di connessione interdisciplinare, di enfasi oratoria. Non ultimi il suo garbo, la sua umiltà, la sua empatia che ne sottolineano il valore umano oltre che le evidenti capacità intellettive.Un percorso interessante, quanto unico, il suo, come tutti quelli dei ragazzi che hanno chiuso il loro percorso nei licei non solo sportivo, ma anche classico ed europeo del Canopoleno.