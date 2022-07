“È inutile a dire!”, intervista a Jacopo Cullin sul suo ultimo spettacolo, in programma ad Alghero

di Daniela Piras

Sassari. Scritto nel 2019 da Jacopo Cullin, È inutile a dire! parla dei tempi moderni e delle difficoltà ad affrontarli con ironia e finta leggerezza. Accompagnato da Gabriele Cossu (con lui nella foto a fianco), l’attore cagliaritano interpreta tre dei suoi storici personaggi: Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu. Sul palco saranno presenti i musicisti Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.





Abbiamo fatto qualche domanda all’attore – e regista – Jacopo Cullin, in vista dell’appuntamento di questa domenica ad Alghero.







Buongiorno Jacopo, sulla biografia presente nel tuo sito, scrivi che a 28 anni vivevi a New York, e che avevi capito che “How are you?” non era una vera e propria domanda, ma che valeva come un “ciao”, visto che a nessuno importava davvero conoscere la risposta.



Oggi presenti uno spettacolo che parla di crisi esistenziali che attanagliano costantemente l’essere umano. Io credo che le due cose siano collegate, in qualche modo, e ti vorrei chiedere quanto incide, secondo te, il finto interesse (spesso anche passeggero) di chi ci sta accanto, tipico delle relazioni interpersonali nella cosiddetta “società liquida”, nella stabilità emotiva di una persona. Può essere che tutte queste nevrosi a volte siano causate dalla poca considerazione che riscontriamo nel prossimo?





«Assolutamente sì, hai fatto centro! Le nevrosi sono molto legate a quello e alla globalizzazione: al fatto che l’essere umano non è più al centro delle relazioni. Mettiamo la finzione, l’apparenza, ma non un reale interesse nei confronti delle persone alle quali chiediamo “Come stai?”. Abbiamo preso un po’ dagli americani, nello stile di vita, vogliamo scimmiottarli un po’ perché ci sembrano sempre molto fighi. In realtà sono uno più in crisi dell’altro: loro, dallo psicologo, ci vanno da molto prima di noi, perché la loro società è da tempo talmente veloce e “liquida”, che hanno avuto la necessità di andare in analisi per affontare le loro ansie e nevrosi. Credo che in questo caso i telefonini e i social abbiano avuto influenze importanti».







È ciò di cui parla Jacopo nel suo ultimo spettacolo: dei social, dei telefonini, di situazioni bizzarre che si creano intorno a questi strumenti. «Lo faccio in maniera molto leggera, in modo da far ridere le persone, farle staccare il cervello per un’ora e mezzo. C’è poi chi, una volta finito lo spettacolo, ci vede qualcosa di più profondo, e ne trae delle riflessioni. Quando succede questo, per me è il massimo».





È inutile a dire! è stato scritto prima della pandemia. I temi trattati, tra cui l’ansia e la paura, però, non passano certo di moda. Durante il periodo più duro dell’emergenza sanitaria, quello del lockdown, qual è la stata, secondo te, la più grande nevrosi collettiva?





C’è stata la voglia di sentirsi ascoltati o essere visti, in qualche modo, perché tutti avevano paura di essere dimenticati. L’affacciarsi dai balconi, gli applausi, le mille dirette sui social, magari seguite da tre persone – che si faceva prima a fare una chiamata di gruppo (ride, ndr) – denotavano un forte bisogno di esprimersi, di essere notati, perché non si potevano più postare le foto degli aperitivi, quindi si doveva sopperire alla mancanza di attenzioni in altro modo.







Oggi ti vediamo protagonista nei teatri, al cinema, in tv: si può dire che hai raggiunto il successo. Ma tu hai fatto anche una dura gavetta, sei stato animatore turistico e hai vissuto sulla tua pelle i problemi del lavoro sottopagato. Col senno di poi, pensi che quelle esperienze ti siano servite o ne avresti fatto tranquillamente a meno?





Non solo mi sono servite, ma sono state fondamentali. Si trattava di lavori realmente sottopagati! Stiamo parlando di poche centinaia di euro per circa diciotto ore al giorno, ma ero felicissimo: avevo tutta la forza ed energia possibile, quella che si può avere a diciotto/vent’anni. Sono esperienze che mi hanno insegnato a stare su un palco, perché ci stavo tutti i giorni, mi hanno insegnato a relazionarmi con le persone perché dovevo ascoltare tanto. Il lavoro di gruppo, le prove sino a tardi, la voglia di migliorarsi sempre; è stata una scuola, per me: io fondamentalmente sono quella roba lì. È stato un tirocinio, e lo rifarei mille volte. Adesso riesco a vivere di questo.







Ringrazio Jacopo Cullin e ricordo l’appuntamento algherese: domenica 17 luglio nel piazzale Lo Quarter, alle ore 21:30.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) e i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.







Credito fotografico: Giulia Camba



Confarai diverse tappe in Sardegna, anche in paesi che solitamente restano un po’ fuori dai “grandi eventi”, come Fonni e Iglesias. È una scelta apprezzabile, dovuta esclusivamente all’organizzazione, o ci sono dietro delle motivazioni personali?È stata una scelta ponderata a lungo, perché volevo portare lo spettacolo in tutta la Sardegna. Produttivamente non è conveniente, portare uno spettacolo a Fonni non è semplice, perché, se non ci abiti, per arrivarci un po’ di chilometri li devi fare! Però è un centro importante della Sardegna, è l’unica tappa del nuorese. Mi interessava che le persone potessero vedere e vivere lo spettacolo in una sera d’estate, soprattutto perché sicuramente ci sarà più fresco! (), potrebbe essere piacevole anche da quel punto di vista. Abbiamo avuto una marea di richieste, e di questo sono contentissimo. Ovviamente abbiamo dovuto fare delle scelte. Abbiamo fissato una tappa a Porto Rotondo, in Gallura, poi ad Alghero, nel sassarese, nell’oristanese a Tharros, Iglesias nel Sulcis, nel Medio Campidano andremo a Montevecchio. Ho voluto coprire realmente tutta la Sardegna, è anche l’occasione per scoprire delle realtà incredibili. La reazione del pubblico è Favolosa! Quando ci si sposta, spesso si viene ripagati ancora di più.