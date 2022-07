Monica Taula,Presidente ANPVI, è la prima donna in Italia a guidare una associazione dei disabili

pluricampione sardo e istruttore federale. Le prossime lezioni si terranno al Lido di Cagliari, dalle 17.30 alle 19.30, nei giorni mercoledì 6, lunedì 11 e mercoledì 13. Il corso farà il bis sempre a Cagliari nelle giornate del 18, 20, 25, 27 e 28 luglio, sempre al Lido dalle 17.30 alle 19.30.









La sarda Monica Taula è la nuova Presidente Nazionale dell' ANPVI Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti.57 enne ogliastrina di Loceri, la Taula è la prima donna in assoluto ad essere stata eletta Presidente Nazionale tra tutte le Associazioni nazionali dei disabili della vista.La Taula nasce a Dusseldorf, da genitori immigrati originari di Loceri, e nella città tedesca trascorre i primi anni della sua vita per poi trasferirsi in Sardegna insieme alla mamma e alla sorella.A causa della perdita della vista (a circa 14 anni) frequenta l’Istituto dei Ciechi Maurizio Falqui di Cagliari per poi laurearsi in Lingue e Letterature Straniere pressa la Facoltà degli Studi di Cagliari.Inizialmente lavora come insegnante di lingue per diversi istituti scolastici, successivamente si dedicherà all’insegnamento della letto-scrittura braille in vari istituti di formazione professionale.Collabora con enti pubblici e privati per rendere accessibili numerosi siti. E' docente di numerosi seminari e laboratori didattici riguardanti il mondo della disabilità visiva.Inizia la sua collaborazione con l’Anpvi sezione Provinciale di Cagliari nell’anno 2001, nel 2015 diventa consigliera nazionale e nel 2018 viene nominata Vicepresidente Nazionale. Poi il grande traguardo dell’elezione alla Presidenza Nazionale dell’Anpvi.L’Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti Onlus (ANPVI), dal 13 febbraio 1981, per i ciechi, gli ipovedenti e i tutti i cittadini tutti che ne condividono le finalità, svolge attività di tutela, di rappresentanza e di promozione sociale in favore dei privi della vista e degli ipovedenti, curando pratiche assistenziali, previdenziali, di collocamento al lavoro, d’istruzione e di ricerca di nuovi sbocchi lavorativi.In Sardegna le persone con disabilità visiva (dati INPS 2021) sono circa 3.112 (ciechi totali e parziali) su un totale di 108.856 persone a livello nazionaleLa Taula, tra le tante iniziative che ha progettato in favore dei disabili della vista, ne ha organizzato una unica nel suo genere e che è partita mercoledì scorso a Cagliari; si tratta di un corso di surf per i non vedenti e i disabili della vista, che nasce dalla collaborazione proprio tra l'Anpvi e lo Ierfop, Istituto che si occupa di formazione professionale. A guidare i partecipanti in questo viaggio sulla tavola da surf saranno gli insegnanti della SouthcoastSurfschool: Michelangelo Rombi, istruttore federale e Diego Cadeddu,