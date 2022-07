Scoprire la Sardegna in auto: consigli e suggerimenti

Se si ha in mente di concedersi undiverso dagli standard più tradizionali, un’esperienza on the road può offrire emozioni e piaceri unici. L’auto, infatti, offre il miglior connubio possibile di flessibilità e praticità, specialmente in una regione come questa in cui non sempre i mezzi di trasporto pubblici sono sufficienti per raggiungere lepiù affascinanti (che, inoltre, sono anche piuttosto distanti le une dalle altre).Questa è la ragione per la quale chi arriva in nave potrebbe prendere in considerazione l’idea del noleggio auto Olbia porto , utile per avere a disposizione un mezzo con cuiè la compagnia su cui si può fare sicuro affidamento, anche perché è direttamente presente nel porto di Olbia, e aiuta a ottimizzare sia i costi che i tempi. Partendo da Olbia, poi, in poco più di 30 minuti si ha la possibilità di, che è una delle destinazioni turistiche di eccellenza nella regione, conosciuta non solo in tutta Italia ma anche nel resto del mondo tanto per la sua vita mondana quanto per le sue bellezze naturali. Le spiagge di Capriccioli e Liscia Ruja lasciano un ricordo indelebile nella memoria e nel cuore. Inoltre, non è molto distante Porto Cervo, che a sua volta è sinonimo di movida e divertimento.Si trova a poco meno di 30 chilometri da Olbia, invece, la località di, a cui si può giungere in circa mezz’ora percorrendo la Strada Statale 125 Orientale. Anche in questo caso, parliamo di una destinazione unica per una gita fuori porta, grazie a cui si può scoprire come la Sardegna non sia solo mare e spiagge, ma anche un fantastico entroterra dove si alternano i. Proprio ad Arzachena c’è un eccezionale parco archeologico, con le tombe a circolo della Necropoli di Li Muri, mentre in un piccolo bosco di olivastri spicca il nuraghe Albucciu. Gli amanti della montagna, infine, non devono lasciarsi scappare l’occasione di cimentarsi nel, che è situato a una sessantina di chilometri da Olbia. Questa cima è considerata il polmone verde della Gallura, con un paesaggio decisamente eterogeneo che spazia dalle rocce in granito ai sughereti, passando per idelle campagne più verdeggianti. Sono sette i sentieri fra cui è possibile scegliere, tutti di difficoltà e tipologie diverse.