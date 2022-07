Torres. Confermati in rossoblù Riccardo e Samuele Pinna

Due sassaresi. Due giovani cui lo scorso anno la società e lo staff tecnico hanno dato fiducia. Giovani che hanno ripagato con impegno e applicazione, anche quando c’era da stringere i denti perché il campo sembrava miraggio lontano all’orizzonte. Ma atteggiamento e risultati ottenuti, evidentemente, hanno convinto: il difensore Riccardo Pinna (2000) e il centrocampista Samuele Pinna (2001) sono ancora due giocatori della Torres.Riccardo Pinna nasce a Sassari, terzino sinistro che in caso di necessità può adattarsi a ricoprire il ruolo di difensore centrale come già accaduto del resto nel corso dello scorso campionato. Ha in curriculum circa un centinaio di partite disputate nel campionato di serie D. In passato ha vestito la maglia dell’under 19 del Frosinone. La Torres il suo presente, è stata il suo recente passato, sarà il suo futuro.Samuele Pinna è giovane e importante riconferma, alla sua quarta stagione consecutiva con la squadra rossoblù è pronto a confrontarsi ancora una volta con la quarta sere italiana di calcio.Centrocampista centrale, prodotto delle giovanili torresine, ha in curriculum 70 partite disputate in serie D e 8 reti realizzate. Ha saputo aspettare il suo momento, non ha mai smesso di lottare in campo.