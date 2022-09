Vacanze in barca a vela 2022, come vivere il mare da una prospettiva diversa

Estate, vacanze, mare e tanta allegria. C’è però chi è stufo di trascorrere le ferie in spiaggia tra ombrelloni, musica e troppa gente intorno. Per gli amanti dele dellache non vogliono rinunciare al mare, c’è unache non solo permette di realizzare questo sogno ma ha anche il valore aggiunto di poter raggiungere, meno esplorati e lontani dal caos come spiagge e calette che sono raggiungibili solo dal mare.Tutto questo sono le, navigando in mare aperto per ammirare panorami mozzafiato ed avvicinandosi alle spiagge più esclusive per delle soste paradisiache all’insegna dello splendore, il tutto in pienaed insieme ad altri pochi turisti. La barca a vela permette davvero dima anche di visitarne altri conosciuti vivendoli però in maniera differente.Un vero sogno che può diventare realtà perché oggi questo tipo di viaggi non rappresenta più un lusso ma un piacere da concedersi nel corso dell’estate per una vacanza dal sapore speciale. La scelta migliore è certamente quella di ungrazie al quale si ha un pacchetto chiavi in mano senza pensare a nulla. Stare in mare aperto, senza essere pratici, conoscere i posti, le regole della navigazione e la condivisione degli spazi, impone di affidarsi a chi queste cose le conosce bene.Ecco perché per le vacanze in barca a vela 2022 è importante affidarsi ad un tour operator che sa organizzare tutto nei minimi dettagli. Tra gli esperti di vacanze in barca a vela ec’èche vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di itinerari di questo genere sia nei nostri mari che all'estero. Propone delle vereinsieme agli amici conducendo i turisti lungo le spiagge più belle di sempre, dalla Sardegna alla Grecia, per un tour in crociera organizzato nei minimi dettagli.Lo skipper della barca sarà il comandante della “traversata” ed il caicco la nave da crociera per una vacanza all’insegna del relax e della pace ma anche dell’esplorazione e della meraviglia visitando alcuni dei posti più belli e suggestivi al mondo.C’è da scegliere solo la destinazione e quando partire, a tutto il resto ci pensa Tramundi che propone uncosìditra i quali è quasi difficile scegliere.