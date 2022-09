Comune di Sassari: online concorsi e bandi

Biglietti Cavalcata. Sono ancora disponibili biglietti per assistere alla Cavalcata sarda del 4 settembre dalle tribune di piazza d’Italia. Il costo è di 25 euro per il blocco centrale e di 20 euro per i blocchi laterali, comprensivi di prevendita.





I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.ticketone.it







(https://bit.ly/BigliettiCavalcataSarda2022) e in via Roma 144 (Le Ragazze Terribili) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 079 278275 o inviare una e-mail all'indirizzo prenotazionicavalcatasarda@gmail.com

Concorsi al Comune di Sassari. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicati due bandi di concorso. Uno è per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto da dirigente e scade giovedì 8 settembre. Il secondo è per 4 posti di istruttore direttivo, posizione di lavoro psicologo, a tempo pieno e determinato e scade il 22 settembre.