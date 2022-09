Ersu, nominato il collegio dei revisori legali

foto: Sede dell'Ersu di Sassari



È stato nominato ieri con decreto del Presidente della Regione Christian Solinas, il collegio dei revisori legali dei Conti dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, Ersu. Il Collegio è costituito dai Dottori Tonino Chironi e Antonio Demuro e dalla Dottoressa Giorgia Porcu, che resteranno in carica per tre anni.