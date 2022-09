Costa Rossa, Festival delle Arti:

la musica di Ennio Morricone protagonista nella serata di domani

Trinità d'Agultu e Vignola. Sarà l'immortale musica del grandissimo Maestro Ennio Morricone ad essere protagonsta della terza serata del Costa Rossa Festival delle Arti, edizione 2022, che si svolgerà Giovedì 25 Agosto alle 22.00 a Trinità d'Agultu e Vignola.



Sotto la Direzione Artistica di Alessio Ninu, artista e sociologo, il Festival cambia scenario e fa tappa a Costa Paradiso, sul palco appositamente allestito a lato della spiaggia “Le Sorgenti”, con le sue incredibili rocce e l'acqua cristallina a fare da cornice, dove prenderà vita un omaggio al Maestro Ennio Morricone.



Il pubblico, comodamente seduto, potrà ascoltare le musiche del grande compositore scritte per il cinema, quelle scritte per i film western di Sergio Leone ma anche altri capolavori indimenticabili per i film di Brian De Palma, Dario Argento, Roland Joffé, Giuseppe Tornatore, Quentin Tarantino

I brani, con gli arrangiamenti affidati al Maesto Battista Giordano, saranno eseguiti dallo stesso Giordano (pianoforte, chitarra e flauto), dal soprano Beatrice Murtas, da Alessandra Cocco, Alessio De Vita, Anna Floris, Marianna Loddo, Giovanni Nucciarelli, Luigi Zucca (violini), Giorgio Musio (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Massimo Battarino (contrabbasso) e Antonella Chironi (pianoforte).



Sarà un vero e proprio viaggio artistico che unisce la musica con l'immagine: questo emozionante esperienza sarà condotta da Alessio Ninu che racconterà le scene rappresentative dei film proiettate alle spalle dell'orchestra su un grande schermo.



Il western come filo comune della seconda edizione del Costa Rossa Festival delle Arti, che si svolgerà fino a Venerdì 26 Agosto, in cui la letteratura, il teatro, il cinema, la musica e la fotografia vestono a tema due principali località del Comune gallurese, Isola Rossa e Costa Paradiso.



L'ingresso al Festival è completamente gratuito.



ENNIO MORRICONE, UNA VITA PER LA MUSICA



Nato a Roma il 10 novembre 1928, originario di Arpino, in provincia di Frosinone, Morricone ha vissuto da protagonista le grandi stagioni della cinematografia e della discografia italiana, passando con disinvoltura e sapienza dai set di Cinecittà agli studi di Rca, dagli 'spaghetti western' che tanto devono alle sue musiche agli arrangiamenti di oltre 500 canzoni, lavorando con artisti del calibro di Paul Anka, Chet Baker e Mina (sue le note di 'Se telefonando' di Costanzo). Compositore, musicista e direttore d'orchestra con una formazione e diploma da trombettista, a partire dal 1946 ha composto oltre 100 brani classici e ha scritto le musiche di più di 500 tra film e serie tv, oltre che opere di musica contemporanea. La sua carriera come arrangiatore per il cinema inizia nel 1955 e cinque anni dopo, nel 1961, firma la sua prima colonna sonora per il film 'Il federale' di Luciano Salce. In 70 anni di carriera ha composto 500 colonne sonore, venduto 70 milioni di dischi e vinto due Oscar (uno alla carriera e l'altro per 'The Hateful Eight' di Quentin Tarantino nel 2016), tre Grammy, quattro Golden Globe, un Leone d'Oro alla carriera, cinque Bafta tra il 1979 e il 1992, 10 David di Donatello, 11 Nastro d'Argento, due European Film Awards e un Polar Music Prize.

Morricone scrisse le colonne sonore delle pellicole d'esordio di una decina di registi destinati a diventare protagonisti del cinema italiano (e non solo): da Lina Wertmuller ('I basilischi', 1968) a Marco Bellocchio ('I pugni in tasca', 1965), da Silvano Agosti ('Il giardino delle delizia', 1967) a Liliana Cavani ('Galileo', suo primo film per il cinema del 1968), da Salvatore Samperi ('Grazie zia', 1968) a Roberto Faenza ('Escalation', 1968), da Alberto Bevilacqua ('La califfa', 1970) a Dario Argento ('L'uccello dalle piume di cristallo, 1970) fino a Carlo Verdone ('Un sacco bello', 1980). Senza contare che sono sue le musiche delle opere seconde di registi come Bernardo Bertolucci ('Prima della rivoluzionè, 1964), Sergio Leone ('Per un pugno di dollari', 1964) o Terrence Malick ('I giorni del cielo', con cui vinse l'Oscar per la miglior regia nel 1978).

La fama internazionale arriva con gli 'spaghetti western' di Sergio Leone ('Per un pugno di dollari' del 1964, 'Per qualche dollaro in più' del 1965 e 'Il buono, il brutto e il cattivo' del 1966) che gli darà grande fama. Con Sergio Leone firmerà anche 'C'era una volta il West' e 'C'era una volta in Americà. Ma è tutto il western all'italiana ad essergli debitore, tra cui Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come 'Una pistola per Ringo', 'La resa dei conti', 'Il grande silenzio', 'Il mercenario', 'Giù la testà, 'Il mio nome è Nessuno'.