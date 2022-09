Sassari, il teatro dei piccoli: domani sul palco la Compagnia Theandric con “La citta’ di smeraldo”

Sassari. Giovedì 25 agosto alle 21 prosegue la rassegna dedicata a bimbi, ragazzi e alle loro famiglie: Il teatro dei piccoli (III edizione) organizzata dalla compagnia “la Botte e cilindro”. In questa seconda parte della rassegna inserita all’interno di “Sassari estate” la location ritorna al Teatro Astra in Corso Cossiga, 5. Nella sala sarà attiva l’aria condizionata. Sul palco lo spettacolo “La citta’ di smeraldo” della compagnia di Cagliari Theandric. La trama, tratta dal celebre romanzo per ragazzi “Il Meraviglioso Mago di Oz” di Lyman Frank Baum, si focalizza su due aspetti della storia: la collaborazione tra i personaggi e la figura del Mago. Dorothy e i suoi amici propongono nel loro viaggio un modello collaborativo che viene preferito a quello competitivo, esemplificazione di una gestione non violenta dei conflitti. Prenotazioni bigliettibottecilindro@gmail.com.