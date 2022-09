Alghero: stasera la tappa del tour estivo "A tutto rock" di Gianni Nannini

Alghero. Questa sera ad Alghero il concerto di Gianna Nannini: un’estate di concerti per la più Rock da sempre, pronta a far saltare di gioia i suoi fan con le ultime date estive del tour italiano!

Questa sera si esibirà all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero con un ospite speciale, verrà a trovarla Paolo Fresu! Un duetto atteso dal 2014, una sorpresa improvvisa che scatenerà la migliore musica.Gianna Nannini è accompagnata da Davide Tagliapietra alla direzione musicale e dalla sua La Band, con straordinariamente Thomas Lang alla batteria per queste ultime date del tour.Sarà un concerto elettro acustico con una scaletta che comprende le sue hit e tante sorprese, brani recenti come "La Differenza", “L’aria sta finendo” e “Motivo”, e quelli storici che hanno segnato la sua carriera come "Primadonna", "Revolution" e “Sei nell’anima”.