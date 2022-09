A San Giovanni ritorna la festa patronale con i Bertas, Carolina Marquez e Pippo Palmieri

Sassari. Fine settimana di festeggiamenti per la borgata di Sassari. Due giorni di festeggiamenti civili in programma nel fine settimana con la grande novità della collaborazione con l’associazione Insieme Con Le Note Del Cuore APS.

Venerdì 26 agosto, alle 20:30, è in programma la terza edizione del memorial musicale in ricordo di Matteo Ghisu. Una serata caratterizzata dalla musica cantautorale e di qualità, sul palco si alterneranno i musicisti isolani Alessandro Azara e Mauro Manca con le rispettive band e gli storici Bertas, recentemente omaggiati dall’ambito premio del Candeliere d’oro speciale.

Occasione per ascoltare dal vivo tutto il repertorio consolidato dei Bertas, da Fatalità a A mio padre piaceva Pantani, passando per Badde lontana e Como Cheria.

Sabato 27 agosto, alle 22:00, una serata tutta da ballare con il Festival anni 90, uno show dedicato agli amanti della musica che ha dominato le classifiche negli anni ’90, hit che faranno rivivere le atmosfere di allora per una serata decisamente di musica, divertimento e un po' di nostalgia. A far ballare la piazza alla consolle si alterneranno due Dj radiofonici di successo, il romano Dj Osso e il milanese Pippo Palmieri. Dj Osso, ex Radio m2o e attualmente Radio2, è noto per i suoi originalissimi e divertentissimi mash-up tra successi musicali, sigle dei cartoni animati e delle serie televisive degli anni 90. Pippo Palmieri non ha bisogno di grandi presentazioni, conduttore dello Zoo di Radio 105, farà ballare con le hit più celebri e farà divertire con gli sketch che coinvolgeranno il pubblico presente. Ospite speciale della serata la cantante cubana Carolina Marquez, vera e propria icona della musica dance degli anni 90. Artista senza tempo capace di far ballare la piazza con le sue hit celebri che hanno scalato le classifiche italiane e europee. I presenti potranno scatenarsi sulle note dei tormentoni “S.E.X.O”, “Super DJ”, “Ritmo”, “Discomani”, “Mas Musica”, “Yantra”, “Dix petits indians”, “Sing La La La”, “Super”. La sua “The Killer’s Song Vol. I” è entrata addirittura a far parte della colonna sonora del film “Kill Bill: Volume I” di Quentin Tarantino.

I partecipanti alla festa avranno a disposizione parcheggi gratuiti in prossimità del piazzale della chiesa e un’area street-food dove mangiare e bere durante le serate.

I festeggiamenti religiosi prevedono il triduo di preparazione il 27, 28 e 29 agosto.

Il 29 agosto, giorno del martirio di San Giovanni Battista, alle ore 08:30 e alle 18:00 la Santa Messa con la processione tra le vie della borgata dalle ore 19:00.

I festeggiamenti si concluderanno sempre il 29 agosto alle ore 21:30 con l’estrazione della lotteria presso il salone parrocchiale.

L’associazione culturale comitato festeggiamenti San Giovanni Battista ringrazia Don Rodrigue, la popolazione di San Giovanni, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito e collaborato all’organizzazione della festa, il Comune di Sassari e le forze dell'ordine.