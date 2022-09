Calcio, il match Latte Dolce Calcio e Torres termina in pareggio

Sassari. Al termine di un allenamento congiunto condizionato dal grande caldo, ma giocato molto bene dal Sassari Calcio Latte Dolce, i ragazzi di mister Giorico pareggiano 1-1 contro la Torres, che in questa stagione disputerà il campionato di Lega Pro. Cabeccia e compagni, dal canto loro, si presentano al meglio, al match di domenica contro il Calangianus, che segnerà l’inizio del campionato di Eccellenza 2022/2023.



Parte forte il Sassari Calcio Latte Dolce e il tiro di Kaio Piassi all’8’ viene respinto dall’ex Carboni. Quattro minuti più tardi l’esterno brasiliano mette in difficoltà la retroguardia rossoblù, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Al quarto d’ora entra in gioco anche la Torres, che si rende pericolosa con Lisai: Sunut serve Lisai, che colpisce la traversa.

Al 26’ Pireddu lancia Kaio, ma Carboni non si fa cogliere impreparato e sugli sviluppi della stessa azione Celin si procura un calcio di punizionne da posizione pericolosa. Cabeccia batte la punizione e supera Carboni realizzando così la rete dell’1-0. I ragazzi di mister Giorico amministrano il vantaggio e chiudono i primi 45’ avanti 1-0.



Nel corso del secondo tempo i due allenatori inseriscono le seconde linee, ma la Torres non crea occasioni degne di nota fino al quarto d’ora: errore in fase di difensiva dei biancocelesti e Masala sfiora la rete del pareggio. Al 21’ Cabeccia pericoloso con un altro calcio di punizione, ma stavolta la palla si stampa sul palo a Garau battuto.

Il grande caldo condiziona il match e le due squadre giocano un match prevalentemente a centrocampo. A un minuto dalla fine arriva il pareggio della Torres: sugli sviluppi di calcio d’angolo, Carminati si ritrova da solo a pochi metri dalla linea di porta e insacca la rete del definitivo 1-1.



Formazioni primo tempo



Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti: Pireddu, Cabeccia, Serra, Tuccio; Nurra Marcangeli Saba; Salaris, Kaio, Celin.



Torres: Carboni; Lombardo, Antonelli, Dametto Liviero; Lora Bonavolonta Suciu; Lisai Diakitè Sunut



Formazioni secondo tempo



Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti (15’ st Panai); Sechi, Cabeccia, Serra, Canu; Piredda, Piga, Muglia (25’ st Scanu); Dettori, Scognamillo, Grassi



Torres: Garau; Heinz, Carminati, Pinna R, Girgi; Tesio, Gianola, Masala; Pinna S, Sorgente, Campagna



Marcatori: 27’ Cabeccia (SLD), 89’ Carminati (T)



Angoli: 1-10



Foto di Alessandro Sanna