Latte Dolce Calcio: ingaggiati Kaio César Florêncio Piassi e Alessandro Padovani Celin

Sassari. Due nuovi ingaggi per la squadra del Sassari Calcio Latte Dolce: la squadra è lieta di comunicare l'ingaggio di Kaio César Florêncio Piassi e Alessandro Padovani Celin.





Kaio César Florêncio Piassi







“Sono felice dell'opportunità di giocare in questa grande squadra in una bellissima città. Ne ho sentito parlare molto bene e sono rimasto subito affascinato da questo progetto e dall'ambizione di tornare in Serie D. Sono felice della mia scelta e spero di aiutare i miei compagni nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Io so cosa vuole questa società e fin dal primo momento ho capito che vogliono vincere il campionato e fare una stagione importante".





Alessandro Padovani Celin





Il nuovo attaccante biancoceleste nasce, come il compagno di reparto, a Castelo in Brasile, nel 1997. Dopo aver giocato nelle prestigiose giovanili del San Paolo, si trasferisce alla Gonçalense (Serie B Regionale), prima del passaggio al Rondonopolis (Serie D brasiliana) e all’Atletico Itapemirim, sempre nella Serie D del paese sudamericano. La sua ultima esperienza nella terra natia è con la maglia del Vitoria Futebol Clube. Nella stagione 2020/2021 arriva in Italia e veste la maglia del Napoli United, mentre lo scorso anno gioca sempre in Campania con la Polisportiva Grotta.Da segnalare, nel corso della sua carriera, la vittoria di 2 campionati come professionista.Ora l'arrivo in Sardegna grazie al lavoro del DS biancoceleste Vittorio Tossi, che ha portato al Sassari Calcio Latte Dolce i due nuovi innesti per la stagione 2022/2023.Queste le parole di Kaio Piassi:Nato a Castelo (Brasile) nel 1989, il nuovo attaccante biancoceleste dopo le esperienze in patria con Profute e ASA, passa al Guangju nella massima serie coreana. A gennaio 2012 gioca a Hong Kong con il South Cina, prima dell’annata con il Volyn Lutsk in Ucraina.Nel 2015 arriva la sua prima avventura in Italia, in Serie C con la Juve Stabia, prima di giocare con Concordia (Serie A rumena) e Kelantan (Serie A malese). A ottobre 2019 arriva la chiamata di mister Giorico con l’Arzachena. Rimane in Gallura fino a gennaio 2021 e negli ultimi due anni gioca con le maglie di Giulianova, Troina, Siracusa e Canicattì. Nell’ultima stagione, con la maglia dei siciliani, è protagonista della promozione in Serie D.Queste le parole dell’attaccante brasiliano, già protagonista con la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce, nel match contro il Li Punti:“Tornare a lavorare con questo grande allenatore è la cosa migliore per me. Lo conosco bene so come lavora e so che faremo una grande stagione . Quella contro il Li Punti è stata una partita che è servita per capire come giochiamo. L’esordio è sempre complicato, ci stiamo conoscendo e la speranza è quella di fare il meglio possibile in questo campionato di Eccellenza".