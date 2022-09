Alla rassegna "Il Calice d'Oro" lunedì arrivano Oliviero Malaspina e Giuseppe Cristaldi

Costa paradiso (SS). Il 29 agosto (ore 20.30) appuntamento, presso il ristorante Il Calice D’Oro con Drammaturgia degli invissuti- Reading di Oliviero Malaspina e Giuseppe Cristaldi, con la partecipazione musicale di Salvatore Papotto aka Berlin Babylon Project.



Il compositore, cantautore e scrittore Oliviero Malaspina (premio Musicultura 1990, 1991,1993; premio Lunezia 2001, con Cristiano De André; MGM Los Angeles, Migliore songwriter italiano 2005; Premio UNESCO per musica e poesia Messaggero di Pace) e lo scrittore Giuseppe Cristaldi (Premio Kallistos, 2009; Premio eccellenza pugliese, 2013; Premio Puglialibre, Menzione miglior romanzo del 2013, 2014; Premio Presidi del libro, 2017) leggeranno, con atmosfere sonore del musicista e produttore discografico Salvatore Papotto (La Stanza Nascosta Records), passi scelti del libro scritto a quattro mani e edito da Fallone, già diventato testo universitario.

Alla lettura si affiancheranno momenti di discussione, moderati dalla curatrice della Rassegna e giornalista Claudia Erba.



Drammaturgia degli invissuti- si legge nella quarta di copertina- è un cantico sull’impossibilità del vivere, sviluppato in XVIII sezioni, ognuna delle quali composta da due testi: uno di Malaspina, contraddistinto dal carattere in corsivo, e a seguire uno di Cristaldi. Gli autori danno voce a chi non ne ha, arrivando fino al centro delle cose, nel fegato degli accadimenti, attraverso una scrittura civile e asciutta, senza ridondanza né eufemizzazione.



Così scrive Andrea Podestà nel contributo critico contenuto nel catalogo d’arte della Rassegna: Malaspina - già ottimo cantautore, coautore e collaboratore di Fabrizio e Cristiano De André - alterna momenti di poesia-narrativa a versi che potrebbero benissimo essere cantati, quasi fossero - appunto - testi di canzone. Insomma, un versificare alle volte molto prosaico alle volte intensamente lirico. Qualcosa di simile accade con i testi di Cristaldi (già autore con Cristiano De André del volume “La versione di C.”), ora violentemente crudi (penso all'insistenza del turpiloquio) altre volte straordinariamente poetici.





Il catalogo d’arte della rassegna, a cura di Irene Franchi con note biografiche degli artisti e contributi critici illustri, è disponibile gratuitamente nei locali espositivi de Il Calice d’Oro.

Il logo della rassegna è stato realizzato dallo scultore e pittore Franco Mauro Franchi.



La realizzazione e la stampa dei cataloghi sono state rese possibili anche grazie al supporto di Costa Paradiso Resort, Li padulazzi Resort, Lola comunicazione e Re/max Mistral Costa Paradiso.

La promozione della rassegna è curata da Verbatim Ufficio Stampa.



