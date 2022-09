Chiusura d'estate col botto: Torres, Thiesi e Macomerese di scena al comunale di Borutta

Borutta. Per alcuni calcio d’estate, per tutti, addetti ai lavori e non, preziosa occasione per testare grado di preparazione, coesione e forza del gruppo.

Con soddisfazione annunciamo la 1° edizione del “Triangolare Sorres”. La kermesse, di scena sabato 27 agosto al Comunale di Borutta, avrà come protagoniste d’eccezione le compagini di Torres, Thiesi e Macomerese.

I rossoblù sassaresi sono appena approdati nel professionismo della Lega Pro. La serata nella rinnovata struttura ai piedi del Basilica di San Pietro di Sorres, una delle poche a poter ancora vantare un campo in erba naturale, sarà dunque preziosa occasione per regalare un nuovo caldissimo abbraccio dei tifosi alla creatura di mister Alfonso Greco.

Gli sparring partner saranno compagini di storia e ambizione nel panorama dilettantistico regionale. La Macomerese, appena affidata a mister Pierluigi Scotto, tecnico di navigata esperienza in serie interregionali, mira a una stagione di vertice nel girone B di Promozione. Il Thiesi calcio, club che rappresenta da tempo la migliore espressione del calcio del Meilogu, riparte da un nuovo tecnico Lorenzo Uneddu, e vuole ben figurare nel girone nord della stessa categoria.





“Sarà una bella serata di sport e calcio in particolare – le parole del vicesindaco di Borutta Renzo Solinas – siamo certi che il tanto atteso rotolare del pallone regalerà una magica festa per tutti gli appassionati”.

Per Borutta e tutto il Meilogu sarà l’occasione di mettere ancora una volta in mostra le bellezze del territorio. La Torres pernotterà negli spazi del Monastero di San Pietro di Sorres, una sorta di ritiro in vista della prima uscita pubblica da squadra in LegaPro.

Al fine di regalare ai tifosi emigrati un prezioso momento di vicinanza virtuale ai propri colori, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in calendario la diretta streaming dell’evento sulle pagine Facebook del Comune di Borutta e di Directasport, cui è stata affidata la produzione del live streaming con totale copertura giornalistica, e animazione in loco.

IL PROGRAMMA:

Gara 1 - Triangolare Sorres - "Thiesi-Macomerese" Sabato 27 agosto, ore 17, Comunale di Borutta

Gara 2 - Triangolare Sorres - "Torres-Perdente Gara 1"

Sabato 27 agosto, ore 18, Comunale di Borutta (DIRETTA FACEBOOK)

Gara 3 - Triangolare Sorres - "Torres-Vincente Gara 1""

Sabato 27 agosto, ore 19, Comunale di Borutta (DIRETTA FACEBOOK)

IL REGOLAMENTO:

- Ogni incontro avrà una durata di 45 minuti.

- La vittoria al termine dei 45’ assegnerà tre punti.

- In caso di parità al termine dei 45’ verrà assegnato un punto.

- In caso di parità al termine dei 45’ si procederà ai calci di rigore.

- La vittoria ai calci di rigore assegnerà un ulteriore punto.