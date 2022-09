Porto Torres: lunedì a "Storie sotto la torre" Daniel Lumera e Immaculata De Vivo

Porto Torres. Serata speciale di "Storie sotto la torre": lunedì 29 agosto alle 20,30 la rassegna letteraria che si svolge nella splendida cornice della Torre Aragonese di Porto Torres ospita Daniel Lumera per la presentazione del nuovo libro, scritto a quattro mani con Immaculata De Vivo "L'ecologia interiore", edito da Mondadori. Dialoga con l'autore la giornalista Francesca Arca



Il libro:



Al cuore di questo nuovo libro dell’autore bestseller Daniel Lumera e della professoressa di Harvard Immaculata De Vivo c’è l’innovativo concetto di “ecologia interiore”. Un’opera che affronta le grandi tematiche del nostro tempo – la pandemia, le guerre, la crisi climatica – a partire dalla loro radice interiore e dal potere che ognuno di noi ha in sé per affrontarle e trasformarle in esperienze di evoluzione, consapevolezza e salute.



Quando i nostri pensieri, emozioni, relazioni, stili di vita e azioni quotidiane sono “tossici” mettono a repentaglio non solo la salute e il benessere individuale ma anche la sopravvivenza dell’intero ecosistema, generando malattie, violenza e alterazioni ecologiche. Lo sviluppo sostenibile comincia, innanzitutto, dentro noi stessi: dalla scoperta e dall’uso consapevole delle nostre energie rinnovabili interiori. La buona notizia è che esiste un modo per rendere salubre, ecocompatibile ed ecosostenibile il nostro ambiente interiore trasformando le tossicità in energie pulite, fonti d’armonia, salute, bellezza, equilibrio e benessere, per attraversare al meglio anche i momenti più difficili.



Seguendo un approccio di ricerca inclusivo che unisce antiche sapienze alle più recenti scoperte scientifiche, Daniel Lumera e Immaculata De Vivo propongono un percorso multidisciplinare e rivoluzionario, che grazie a suggerimenti pragmatici ci permette di bonificare i diversi aspetti della nostra esistenza per potenziare il sistema immunitario, migliorare la qualità della vita e la longevità, raggiungere una nuova dimensione di salute, liberarci dalle dipendenze e gestire al meglio la relazione con la malattia. Impareremo inoltre a guarire le ferite emotive e integrare il passato, coltivare relazioni affettive e sessuali sane e felici, trasformare la solitudine in una preziosa alleata, liberarci dai pensieri tossici e creare una realtà prospera per noi stessi, gli altri e il pianeta. Uno straordinario viaggio per accedere a un’esperienza di benessere completa e scoprire il senso

autentico della vita.



L'autore:



Daniel Lumera, biologo naturalista, è docente e riferimento

internazionale nell'area delle scienze del benessere, della qualità

della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e

approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. È

autore bestseller di La cura del perdono (Mondadori, 2016), coautore

di Ventuno giorni per rinascere(Mondadori, 2018) e La via della

leggerezza (Mondadori, 2019) e, insieme a Immaculata De Vivo, di

Biologia della gentilezza (Mondadori, 2020) e La lezione della

farfalla (Mondadori, 2021). È ideatore del metodo My Life Design®, il

disegno consapevole della propria vita personale, professionale,

sociale, e fondatore dell'Associazione My Life Design Onlus che

declina il metodo in progetti ad alto impatto sociale, come la

Giornata Internazionale del Perdono, che nelle ultime tre edizioni ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana, e del Movimento Italia Gentile e della sua espressione internazionale, l'International Kindness Movement, volti a promuovere i valori della gentilezza, pace e cooperazione a livello globale.