"Giornata del Panorama": l'evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio

Palau. Assemini. Giunge alla nona edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità, oltre a rappresentare, nella visione del FAI, un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un’opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future.



L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 11 settembre e coinvolgerà quattordici Beni della Fondazione in dieci regioni – dal Trentino Alto Adige alla Sardegna – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI. Un’occasione per sostare e “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza che ci circonda.



Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate a tema che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 15 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento ci si potrà prenotare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.



In Sardegna, una giornata al sito industriale delle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) permetterà di captarne il valore storico, culturale e ambientale con un itinerario guidato di due ore alla scoperta del paesaggio tipico della salina. Un tour in trenino consentirà di immergersi nell'area produttiva e naturalistica e, a seguire, una passeggiata guidata con focus sulla flora della laguna condurrà nell'area delle rovine di Villaggio Macchiareddu fino a Porto San Pietro, dove un tempo attraccavano chiatte e rimorchiatori per il trasporto del sale e dove ora stazionano cormorani, garzette e fenicotteri. Sarà inoltre possibile visitare in autonomia gli immobili storici ristrutturati con gli arredi e gli oggetti originali degli anni '30. Ingressi: Intero 15 €, Iscritti FAI, Convenzioni e disabili 5 €, Ridotto 6-18 anni 6 €, Studenti fino a 25 anni 8 €, Residenti nel Comune di Assemini 10 €; Ridotto 0-5 anni gratuito; Biglietto Famiglia 36 €. Le visite si terranno alle ore 10, 11 15 e 16.



In alternativa un’escursione alla Batteria Militare Talmone a Palau (SS) rivelerà un eccezionale paesaggio grazie a un percorso di trekking lungo l’antico sentiero militare che, scorrendo tra graniti e macchia mediterranea, conduce al suggestivo punto panoramico della vedetta di Monte Don Diego, da cui ammirare Punta Don Diego, Porto Cuncatu, la bellissima Cala di Trana fino all’Isola di Spargi. Ripercorrendo il vecchio sentiero militare con un cammino che attraversa graniti e macchia mediterranea, in un percorso ad anello di circa sei chilometri, si andranno a svelare natura e storia di uno dei luoghi più suggestivi e autentici di Palau. Il percorso ha una durata di circa 4-5 ore. Ingressi: Intero € 25; Iscritti FAI e Studenti fino a 25 anni € 15; Famiglia € 40.



Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della nona edizione della “Giornata del Panorama”.



Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.



Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

www.giornatadelpanorama.it



N.B. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.



www.giornatadelpanorama.it - www.fondoambiente.it