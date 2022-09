Copagri Sardegna: dal bando Mipaf per il parco agrisolare importanti opportunità

Sestu. Copagri Sardegna esprime la sua soddisfazione per l’avviso, pubblicato, finalmente, per la presentazione delle domande volte all’ottenimento dei benefici previsti dal PNRR per il “Parco Agrisolare“ che prevede il finanziamento di 1.200 milioni, a favore delle imprese della produzione primaria e 300 milioni per le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli che intendono realizzare impianti fotovoltaici sopra i tetti delle proprie strutture aziendali (capannoni, edifici vari). Per le imprese della Sardegna è previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% , 70% se i richiedenti sono giovani che si siano insediati in agricoltura da non più di 5 anni.

“Purtroppo il Governo -ha dichiarato Ignazio Cirronis, presidente regionale di Copagri Sardegna - anche per vincoli non rimossi dall’unione Europea, non ha recepito la proposta di Copagri di non limitare la potenza installata finanziabile all’autoconsumo aziendale. Ciò nonostante, l’intervento rappresenta una grossa opportunità per rendere del tutto autonome sul piano energetico le aziende agricole sarde. E sappiamo quanto siano aumentati, negli ultimi mesi i costi energetici. Inoltre è un contributo importante alla transizione ecologica ed al raggiungimento della indipendenza energetica dal gas russo da parte dell’Italia.”

Le domande, secondo la modalità a sportello, devono essere presentate insieme alla documentazione tecnica tra le ore 12.00 del 27 settembre e le ore 12.00 del 27 ottobre 2022.

“La Sardegna deve e può fare la sua parte- prosegue Cirronis- che è anche consigliere di amministrazione della Cooperativa GAIA Energia recentemente costituita da Copagri nazionale - Copagri mette a disposizione le strutture di GAIA Energia, costituita dagli agricoltori che hanno o vogliono realizzare impianti di energia rinnovabile; essa è disponibile a realizzare gratuitamente i business plan a tutte le azienda agricole che vorranno valutare se sia economicamente conveniente installare nella propria azienda impianti fotovoltaici, anche bonificando le eventuali coperture in amianto.”

Ai contributi possono accedere tutte le aziende agricole di produzione ed anche quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

Tutte le aziende agricole interessate possono rivolgersi alle sedi territoriali Copagri della Sardegna per avere tutte le informazioni necessarie al riguardo.