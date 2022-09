La Torres si presenta alla città: appuntamento mercoledì 31 in piazza Tola

Sassari. Mercoledì 31 agosto, ore 19.30 in piazza Tola, la Torres al gran completo si presenterà a Sassari e ai suoi tifosi per dare un simbolico calcio di inizio alla prossima stagione di calcio, da vivere alla ribalta del professionismo, della serie C.



Sul palco si alterneranno giocatori, dirigenti, tecnici e rappresentanti della prima squadra, del Settore Giovanile e Scuola calcio: una presenza forte, convinta, entusiasta e compatta, a ribadire la grande voglia di calcio che anima ogni singola pedina societaria e l’intera città di Sassari.



Si presenta, la Torres. E lo farà in un luogo simbolo, incastonato nel centro storico di Sassari, punto di contatto fra “La nostra squadra e la nostra città”. Città che si è riappropriata della sua Torres ed è ora chiamata a recitare un ruolo importante e decisivo al fianco della sua amata vecchia signora rossoblù, che alla soglia dei 120 anni di vita si prepara a vivere una nuova affascinante sfida.



E proprio mercoledì, con taglio del nastro fissato a fine presentazione ufficiale del team, sarà inaugurato il nuovissimo Store Torres in piazza Tola: sin dal mattino i tifosi potranno ufficialmente ritirare, presso la nuova struttura rossoblù, la tessera di abbonamento sottoscritta o sottoscriverne una nuova. Un motivo in più per esserCi. Essere presenti. E festeggiare insieme.



Un po’ di musica allieterà lo scorrere della serata, da trascorrere fra chiacchiere e brindisi insieme ai protagonisti della Torres 2022-2023.



EsserCi è “un obbligo, quasi un dovere” (cit.): Sassari sino ad ora ha risposto presente, lo ha fatto la scorsa stagione, nei playoff, al rientro della squadra dal ritiro e in questa prima fase di campagna abbonamenti.