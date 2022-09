Sabato a Sassari appuntamento con Luca Worm, vincitore del premio di "Best Guitarist of the Year"

Sassari. Appuntamento sabato 27 agosto con il grande rock in Piazza Tola a Sassari.

Luca Worm, vincitore del premio di "Best Guitarist of the Year", presenta il suo album da solita “Now” .

Ritorna il grand rock a Sassari con il chitarrista Luca Worm, uno dei chitarristi più talentosi del panorama italiano. L’appuntamento è per Sabato 27 agosto, a partire dalle 21.30, in piazza Tola. Presenta “Now” il debutto da solista di Luca. Un album energico composto da dodici brani, sette strumentali, tempestati da un crossover di generi musicali, aldilà del rock ‘n‘ roll. Luca Worm è un chitarrista e compositore bergamasco in attività da oltre dieci anni. Conosciuto in ambito nazionale per aver militato in svariati gruppi e collezionato diverse partecipazioni grazie alle sue doti, nel 2017 ha vinto il premio di "Best Guitarist of the Year" al Tour Music Fest e recentemente è stato protagonista di un fortunato Tour con gli Animatronic, di cui è fondatore insieme a Luca Ferrari dei Verdena e con i quali ha portato in tutta Italia il disco REC (La Tempesta). A Dicembre 2020 Luca ci presenta il suo primo album solista, anticipato dal video di "My Example"

Accompagnato da Cristian Negrini al basso e Mauro Ferretti alla batteria, "Now" propone un crossover di generi: cavalcate hard rock, sprazzi di blues e pop, il tutto alternando cantato e strumentale e sfoderando una tecnica pazzesca.

L’ingresso per l’evento sarà completamente gratuito.