Anas, Telti: lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza sulla SS197

Telti. A partire da mercoledì 31 agosto, sulla strada statale 127 “Settentrionale Sarda” saranno eseguiti i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza tra il km 26,700 e il km 27,000 a Telti, in provincia di Sassari.



Per consentire lo svolgimento degli interventi, che comprendono anche la demolizione e il rifacimento dei cordoli in cemento armato, sarà temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni un tratto di 400 metri.



In alternativa, come concordato con l’amministrazione provinciale, il traffico sarà deviato sulle strade provinciali 138 e 147 con indicazioni sul posto.



La conclusione dei lavori è prevista entro il 30 settembre.



Anas ha preventivamente informato i comuni coinvolti e la società Arst.





