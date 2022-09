Muros: l'Anas prosege i lavori di riqualificazione del viadotto "Badde Olia"

Sassari. Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” proseguono i lavori avviati da Anas per la riqualificazione del viadotto “Badde Olia” (km 205,050) nel comune di Muros, in provincia di Sassari.



Per consentire l’avanzamento degli interventi, nelle notti di giovedì 1° e giovedì 8 settembre sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Sassari nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le 5:00 del giorno successivo.



Il traffico sarà deviato sulla strada statale 127 e sulla viabilità urbana di Sassari, con indicazioni sul posto.



Anas ricorda che "Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri" (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.



Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.