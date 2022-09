A livello individuale sono contenta di aver contribuito nelle passate stagioni al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma non sono ancora soddisfatta. Cercherò di migliorare così da essere più incisiva e soprattutto essere di maggior aiuto alla squadra”.









La conferma di Denise Pinna dimostra ancora una volta che le giovani sono il fiore all’occhiello del San Salvatore Selargius. La società giallonera continua infatti a voler dare fiducia alle giovani del proprio vivaio, puntando sulla loro crescita.LA SCHEDA - Nata nel capoluogo isolano il 6 gennaio 2001, la playmaker ha assaggiato per la prima volta il parquet del Pala Vienna a cinque anni, e da lì non l’ha più lasciato. A parte la classica trafila giovanile, sono degne di menzione nel suo percorso sportivo la partecipazione a due edizioni del Trofeo delle Regioni e le convocazioni ai raduni della Nazionale Under14. Per lei si tratta della settima stagione consecutiva in serie A2. Nella scorsa, ha totalizzato 24 presenze con 2 punti di media a partita: season high contro Firenze con 8 punti a referto.LE DICHIARAZIONI – “Sono lieta di proseguire anche quest’anno il mio viaggio al San Salvatore - è il commento di Pinna -. Nella scorsa stagione abbiamo raggiunto, anche se con non pochi ostacoli, un ottimo risultato. Spero che anche quest’anno riusciremo a raggiungere gli obiettivi conquistati negli ultimi anni e magari conquistarci anche un posto in Coppa Italia.