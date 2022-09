Festival Voci d’Europa: il programma delle prime due giornate

Il sipario si alzerà alle 21.00 nel borgo medievale di Monteleone Rocca Doria. Toccherà al Coro Polifonico Turritano diretto dal Maestro Laura Lambroni aprire ufficialmente la trentanovesima edizione nella chiesa di Santo Stefano, piccolo gioiello di età tardo-romanica situato nel cuore del paese. Fondato dal Maestro Antonio Sanna, il coro ha diffuso nel territorio la passione per la musica corale. Ha al suo attivo un’intensa attività artistica, con un repertorio che spazia dal canto gregoriano alla coralità contemporanea, fino alla musica di ispirazione popolare sarda. Ha in bacheca cinquanta premi, tra i quali nove primi posti. Subito dopo si esibirà il trio vocale UNIO, proveniente dalla Francia, una formazione tutta al femminile specializzata nell’esecuzione di canzoni popolari dal mondo. Il gruppo è composto da Armande Ferry-Wilczek, Elise Kusmeruck e Juliette Rillard, che con il nome (unio in latino significa “unione”) hanno voluto sottolineare il loro modo di essere e proporsi al pubblico come “tre nude voci che si fondono in un unico canto, tre identità sonore che uniscono le proprie differenze per comporre insieme un altro suono”. Venerdì 2 settembre si entra nel vivo con ben tre appuntamenti distribuiti nell’arco di tutta la giornata. La mattina, durante la prima corsa del traghetto Sara D. della compagnia Delcomar, il Coro Polifonico Turritano intratterrà i passeggeri in navigazione da Porto Torres verso l’isola Parco nazionale dell’Asinara. Nel pomeriggio, alle 18.00, sarà il Parco Comunale Littu di Santa Maria Coghinas ad ospitare una tappa del Festival. Nel polmone verde incastonato tra il fiume Coghinas, il Monte Ruju e la torre dei Doria risuoneranno le voci dell’ensemble femminile del Coro Polifonico Turritano e del trio vocale UNIO. Il benvenuto in apertura sarà a cura dell’ensemble di casa, il Coro Coxinas. La sera, alle 21.00, nella monumentale Basilica romanica di San Gavino a Porto Torres - sede principale della manifestazione sin dalla sua nascita nel lontano 1979 - sarà il momento della prima esibizione degli Art’n’Voices, formazione vocale vincitrice del Grammy Polacco. L’ottetto è specializzato nell’esecuzione di musica a cappella. Il suo repertorio include musica proveniente da diverse epoche storiche, dal Rinascimento in poi, sebbene maggiore spazio sia occupato da composizioni di musica contemporanea, di cui una parte significativa è stata scritta esclusivamente per il gruppo. Esordiranno poi a Voci d’Europa i Piccoli Cantori di Torino diretti dal Maestro Carlo Pavese che possono vantare collaborazioni con diversi enti culturali nazionali e con le stelle del pop Elisa e Robbie Williams. Il coro è stato fondato nel 1972 da Roberto Goitre ed è il nucleo dell’omonima associazione che include una scuola di musica e numerose formazioni corali. È attualmente composto da circa cinquanta cantori di età compresa tra i 9 e i 16 anni.

Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, oltre al sostegno della Camera di Commercio IAA di Sassari attraverso il progetto Salude & Trigu, si avvale del supporto della Fondazione di Sardegna, della compagnia di navigazione Grimaldi Lines, di Andolfi Gioielli, Mel Pasticceria, Farmasinara, Marmo.it, Fiorarte piante e fiori, DLR Ambiente, del patrocinio dei Comuni di Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Borutta e Monteleone Rocca Doria, dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, dell’Ufficio dei Beni culturali dell’Arcidiocesi di Sassari e della Parrocchia Santi Martiri Turritani.





Prende il via giovedì 1 settembre la trentanovesima edizione del Festival internazionale di Musiche Polifoniche Voci d’Europa. L’evento è organizzato dal Coro Polifonico Turritano con la Direzione artistica del Maestro Laura Lambroni.Prosegue anche l’iniziativa del VdE Pass che nasce per sostenere il Festival e coinvolgere il mondo della ristorazione, del commercio locale e della cultura. Per ottenere il proprio Pass, che dà diritto a sconti e agevolazioni durante i giorni del Festival nelle attività di Porto Torres convenzionate, basterà effettuare una donazione minima di soli 7 euro con PayPal tramite il link https://bit.ly/3dCRkis, oppure attraverso bonifico bancario (Intestatario: Associazione Coro Polifonico Turritano; Banca: Banco di Sardegna; IBAN: IT26A0101585030000000015137; Causale: VDE PASS – Nome e Cognome). La ricevuta della donazione, unitamente al proprio nominativo, dovrà essere inviata alla mail info@vocideuropa.it. Il ritiro avverrà in prossimità delle date del Festival, in giorni e orari concordati con lo Staff, che provvederà ad inviare ad ogni utente il dettaglio delle attività inserite nel progetto, con le differenti tipologie di scontistica.Il Festival ha la sua casa digitale, in italiano e in inglese: nel sito web www.vocideuropa.it sono disponibili tutte le informazioni sull’edizione 2022 di Voci d’Europa e sulla storia della manifestazione. Sono attivi anche i profili social su Facebook e Instagram (@festivalvocideuropa) con gli aggiornamenti sulle attività della manifestazione, sulle location e i singoli concerti.