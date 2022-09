Sassari, la Festa della Bellezza è finalmente tornata: domenica la Cavalcata Sarda

Sassari. Duemila persone in rappresentanza di 60 Comuni della Sardegna, più di 30 coppie a cavallo. E ancora: un corteo di cavalli provenienti da 25 Comuni e composto da 280 tra amazzoni e cavalieri. Più di trenta, poi, i gruppi che si esibiranno in canti e balli. Sono soltanto alcuni dei numeri della 71a edizione della Cavalcata Sarda che quest’anno, in via eccezionale ma non per la prima volta, si tiene a settembre, domenica 4.

Tutti i particolari sono stati presentati oggi, 30 agosto, dal sindaco di Sassari Nanni Campus e dalla assessora alla Cultura Laura Useri, durante una conferenza stampa a Palazzo Ducale.



La scelta di spostare la data dell’evento si è resa necessaria per il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, cessata solamente il 31 marzo. L’Amministrazione comunale ha deciso di non rinunciare all’organizzazione, ma di spostarla nella prima data utile. «Abbiamo optato per una formula concentrata, ma non per questo meno spettacolare, che unisce cultura, musica e identità - precisa l'assessora alla Cultura Laura Useri -. L’organizzazione della Cavalcata ha richiesto un grande impegno organizzativo che ha visto in prima linea il Comune di Sassari, nonostante le sole tre settimane che - in via eccezionale per quest’anno - separano i Candelieri dalla Cavalcata».



I precedenti. Non è la prima volta che la Cavalcata si svolge a settembre, ma bisogna fare un salto indietro di settant’anni esatti, fino al 1952: quell’anno l’evento era stato rimandato a causa di problemi organizzativi. Si trattava della seconda edizione della versione “moderna” dell’evento. Infatti le edizioni, ancora oggi, si contano a partire dal 1951, anno in cui la manifestazione fu appositamente organizzata in onore dei 600 partecipanti al XV congresso nazionale del Rotary Club e non più Reali e nobili come nei secoli passati. Le radici storiche della Cavalcata Sarda infatti rimandano alle cavalcate per le vie della città in onore dei regnanti come quella svoltasi nel 1899 per l’inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II in piazza d’Italia, alla presenza del re Umberto I e della regina Margherita di Savoia. Sono da ricordare anche le edizioni del 1929 e del 1939, organizzate in occasione della visita di esponenti della casa reale.

Il Comune di Sassari ha infatti curato l’organizzazione della manifestazione in tutti i suoi aspetti: dalla pianificazione delle attività sulla base alle risorse disponibili, alla selezione dei gruppi partecipanti, dalla campagna promozionale, agli interventi di decoro urbano, dalla gestione della viabilità e dell’area mercatale all’affidamento dei servizi per la sicurezza, l’emergenza sanitaria, gli allestimenti lungo il percorso, per concludere con le attività di gestione e coordinamento della sfilata e della serata dei canti e della danze tradizionali. È stata prestata particolare attenzione al rispetto dei principi di sostenibilità e accessibilità del settore turistico promossi dal Ministero del Turismo: tra le iniziative adottate, l’utilizzo di bicchieri compostabili per la somministrazione dell’acqua – così come già previsto anche dal regolamento comunale - e un minore utilizzo di energia elettrica al fine di contenere le emissioni nocive.



I protagonisti. I protagonisti saranno come sempre gli abiti tradizionali: quest’anno sfileranno 2mila persone in rappresentanza di 60 Comuni della Sardegna con oltre 30 coppie a cavallo.

A fianco agli immancabili cavalli, simbolo della manifestazione, quest’anno saranno presenti una “tracca” trainata da imponenti buoi, i “barrocci” con gli asinelli e alcuni pony, per la gioia dei bambini.

La sfilata si conclude con l’imponente corteo di cavalli provenienti da 25 Comuni e composto da 280 tra amazzoni e cavalieri vestiti con l’abito tradizionale.



La manifestazione è accompagnata dalla rassegna dei Canti e delle Danze tradizionali della Sardegna, prevista domenica dalle 19 in piazza d’Italia, durante la quale i gruppi folkloristici isolani si esibiscono proponendo un vasto repertorio musicale e coreografico.

I suoni delle launeddas, i canti a tenores e a fisarmonica e l’organetto chiudono la festa, in un’atmosfera unica e indimenticabile.



Il percorso

La sfilata partirà alle 9 da corso Cossiga e proseguirà nelle vie del centro (emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, via Cagliari, portici Borgone e Crispo, piazza d’Italia) fino a via Roma, angolo via Asproni. È previsto il servizio di interpretariato in inglese (piazza d’Italia), spagnolo (via Roma fronte Museo Sanna), tedesco (via Roma fronte Tribunale), sardo (emiciclo Garibaldi) e lingua italiana dei segni (tribune piazza d’Italia).

In via Roma di fronte al Tribunale sarà presente una postazione riservata alle persone con ridotte o impedite capacità motorie che potranno accedere con un accompagnatore. In caso di difficoltà o eccessivo caldo, sarà distribuita gratuitamente acqua potabile nei punti di fornitura situati all’emiciclo Garibaldi e in via Roma.



I biglietti in vendita. Come di consueto sarà possibile assistere alla sfilata dalle tribune di piazza d'Italia. Anche per questa edizione, in molti dalla Penisola, soprattutto dal Nord, hanno acquistato i biglietti appena messi in vendita. A differenza delle edizioni di maggio in cui prevalevano i gruppi organizzati, stavolta si tratta soprattutto di famiglie. Il costo è di 25 euro per il blocco centrale e di 20 euro per i blocchi laterali, comprensivi di prevendita. I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.ticketone.it https://bit.ly/BigliettiCavalcataSarda2022 e in via Roma 144 (Le Ragazze Terribili) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 079 278 275 o inviare una e-mail all'indirizzo prenotazionicavalcatasarda@gmail.com.



Le bancarelle. A contorno della manifestazione, ritornano anche le bancarelle, con stand di alimenti e bevande, artigianato, abbigliamento e gadget. Potranno essere visitati dal pomeriggio di sabato fino alla notte di domenica. Per l’edizione 2022 sono 151 gli stalli previsti. Confermata la tradizionale area dedicata agli arrostitori, in piazza d’Armi. Altre bancarelle si troveranno tra corso Berlinguer, corso Cossiga, piazza d’Armi, piazza Fiume, via Asproni, via Manno e via Mazzini.

Le dirette. Una diretta televisiva, per chi non può assistere fisicamente all’evento, è prevista su Videolina a partire dalle 9 e fino alla conclusione della sfilata. Oltre ad andare in onda al canale 10 del digitale terrestre, Videolina è presente anche al canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital.

La diretta sarà trasmessa anche su Teleregione Live al canale 88 del digitale terreste e visibile sulla homepage dell’emittente sul sito www.teleregionelive.com.



Fotografi dal mondo. I pass per fotografi amatoriali, concessi con avviso pubblico in numero limitato per non rallentare la sfilata (come ormai accade da alcuni anni), sono terminati in pochi giorni. Non soltanto appassionati provenienti da tutta la Sardegna, ma anche dal Continente. Tra i professionisti accreditati ci sono anche fotografi provenienti dal Giappone e altri che lavorano per agenzie newyorkesi.



La promozione. Per promuovere la Cavalcata sono stati previsti 100mila pieghevoli, distribuiti nei maggiori centri dell’isola, nelle strutture ricettive, nei porti e negli aeroporti regionali, negli esercizi commerciali cittadini. I pieghevoli, oltre alla descrizione e al programma della manifestazione, offrono le indicazioni utili per accedere ai punti di informazione turistica, all’area riservata alle persone con disabilità e alle zone destinate alle emergenze sanitarie.

Il materiale pubblicitario sarà distribuito anche nell'infopoint del Comune da giugno in piazza d’Italia e che in occasione della Cavalcata sarà aperto sabato 3 e domenica 4 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La Cavalcata è promossa in ambito internazionale attraverso una mirata campagna di sponsorizzazione sui social media, rivolta alle destinazioni collegate con l’Aeroporto di Alghero, che ha come obiettivo il potenziamento della visibilità di Sassari attraverso la diffusione degli eventi culturali di interesse turistico, la Cavalcata Sarda e i Candelieri.

A livello nazionale invece sono stati previsti banner su lastampa.it e larepubblica.it, la pubblicazione dell’immagine istituzionale sul quotidiano nazionale più diffuso, il Corriere della Sera, e sui settimanali “Sette”, “Oggi” e “Io Donna”. Con diffusione regionale, su La Nuova Sardegna, L'Unione Sarda in formato cartaceo e digitale attraverso la pubblicazione di banner sui siti delle due testate giornalistiche. In città e nelle maggiori destinazioni turistiche dell'isola sono stati affissi manifesti 6x3 e 70x100. È stata inoltre pianificata una campagna pubblicitaria sulle principali emittenti radiofoniche regionali.

Inoltre materiale informativo sulla Cavalcata sarà a disposizione negli spazi offerti gratuitamente dal Centro Commerciale Porte di Sassari. Qui sassaresi, così come abitanti delle zone vicine e turisti, potranno chiedere informazioni, non soltanto sulla Cavalcata Sarda, ma anche sul cartellone di Sassari Estate e sui monumenti visitabili nel territorio.



Contest fotografico. Gli appassionati di fotografia potranno partecipare a #SassariEstate2022, un contest di immagini che si sviluppa attraverso tre tematiche: Città, Natura, Eventi. Per tutti i temi è possibile postare foto senza limite di numero, con le uniche condizioni che le immagini siano di proprietà di chi le pubblica e non lesive del decoro e dei diritti altrui.

Per partecipare sarà sufficiente postare le fotografie sul social network Instragram avendo cura di contrassegnarle con gli hashtag #sassariestate2022 e #turismosassari più quello della tematica di appartenenza: #città, #natura, #eventi.

Ai primi classificati di ogni sezione verranno assegnati due biglietti per la stagione CEDAC di prosa, musica e danza 2022-2023. I secondi classificati per ciascuna sezione avranno diritto a due biglietti omaggio per una visita guidata ai siti della rete culturale Thàmus del Comune di Sassari. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.turismosassari.it.



La Cavalcata Sarda dal 2020 è iscritta nel registro dei Grandi Eventi Identitari (GEI) istituito dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. La manifestazione, insieme alla Discesa dei Candelieri, è stata individuata dalla Regione per l'antica tradizione, per la diffusione territoriale, per la reputazione internazionale, per il costante sostegno finanziario e per il ritorno in termini economici, di immagine e di presenze turistiche.



L’ordine di sfilata



Ad aprire il corteo saranno i rappresentanti della Polizia Municipale di Sassari accompagnati dalle bande musicali “Città di Sassari” e “Luigi Canepa”. I Carabinieri a cavallo in alta uniforme precederanno il Gonfalone della Città di Sassari, i rappresentanti del Gremio dei Massai e i tamburini di alcuni Gremi che hanno scelto di partecipare alla sfilata.



Sassari

Inoria Bande

Gruppo folk “Acuvacamus”

Gruppo folk “Sa Pintadera”

Associazione culturale “Folk Thathari”

Gruppo folk “Città di Sassari”

Associazione Folk Culturale “Gurusele Thathari”

Gruppo folk “San Nicola”

Bonnanaro

Gruppo folk “Monte Arana”

Bonorva

Gruppo folk “Pro Loco”

Buddusò

Gruppo folk “Santa Lucia”

Codrongianos

Associazione “Bestimentas De Muda”

Cossoine

Gruppo folk “Santa Chiara”

Florinas

Gruppo folk “Figulinas”

Ittireddu

Gruppo Folk “Santu Jagu Ittireddu”

Ittiri

Associazione culturale “Ittiri Cannedu”

Mara

Gruppo folk “Santu Giuanne Battista Mara”

Nule

Gruppo folk “Su Furione”

Nulvi

Gruppo Folk Monte Alma

Olmedo

Gruppo “Nostra Signora di Talia”

Osilo

Gruppo folk “A manu Tenta”

Ossi

Gruppo folk “Associazione Culturale Folkloristica Santu Bertulu”

Ploaghe

Gruppo folk “Salvatore Manca”

Pozzomaggiore

Gruppo folk “Nostra Signora de Su Saludu”

Sennori

Gruppo folk “Janas Folk”

Gruppo “Sos Femineddos”

Siligo

Gruppo folk “Santa Maria de Bubalis”

Thiesi

Gruppo Pro Loco Thiesi

Uri

Gruppo folk “Santa Rughe”

Usini

Gruppo folk “San Giorgio”

Villanova Monteleone

Gruppo folk “Villanova Monteleone”

Olbia

Gruppo folk “Olbiese”

Tempio Pausania

Accademia “Tradizioni Popolari Città di Tempio”

Arzana

Gruppo folk “Abba Frida Arzana”

Bitti

Gruppo folk “Sas Prennas”

Fonni

Gruppo folk “S’Orrossa ‘e monte”

Ilbono

Gruppo folk “Ilbono”

Mamoiada

Gruppo folk “Santu Cosomo e Santu Damianu – Mamujada”

Associazione culturale “Atzeni Mamuthones e Issohadores”

Oliena

Gruppo folk “Su Gologone”

Ollolai

Gruppo folk “Balladores”

Orgosolo

Gruppo folk “Antonia Mesina”

Orotelli

Associazione culturale “Maschere Etniche Thurpos”

Sorgono

Gruppo folk “Sorgono”

Tortolì

Gruppo folk “Sant’Anna Tortolì”

Ottana

Associazione culturale “Merdules Bezzos”

Oristano

Gruppo “Città di Oristano”

Cabras

Associazione culturale e folklorica “A sa Crabarissa”

Laconi

Associazione folkloristica “Franciscu Lai”

Neoneli

“Sos Corriolos”

Paulilatino

Gruppo folk “Pro loco”

Samugheo

Gruppo folk

Associazione Culturale “Mamutzones de Samugheo”

San Vero Milis

Proloco San Vero Milis

Scano DI Montiferro

Carro a buoi con coppia in costume

Sedilo

Gruppo folk “Santu Antine Sedilo”

Paesi dell’Ogliastra

Gruppo folk “Paesi d’Ogliastra”

Barisardo

Associazione culturale “Nostra Signora di Monserrato”

Iglesias

Gruppo folkloristico “Città di Iglesias”

Armungia

Associazione culturale “Aremusa Armungia”

Dolianova

Gruppo Città di Dolianova

Gesturi

Gruppo “Fra Nicola Gesturi”

Gonnesa

Associazione culturale “S. Andrea”

Villasor

Gruppo folkloristico “San Biagio Villasor”

Cagliari

Gruppo folk “Quartiere Villanova”

Assemini

Associazione folcloristica culturale “San Pietro Assemini”

Elmas

Gruppo folk “Sa Nassa”

Maracalagonis

Associazione culturale “Nostra Sinnor e’ Itri”

Quartu Sant’Elena

Associazione culturale “Su Dominu”

Gruppo folk “Su Idanu”

Quartucciu

Gruppo folk “Is Prendas de Sant’Efis”

Selargius

Associazione culturale Gruppo folk “Fedora Putzu”

Settimo San Pietro

Gruppo folk “Nuraghe”

Sinnai

Gruppo folk “Sinnai”



GRUPPI A CAVALLO

Abbasanta

Gruppo Cavalieri Abbasanta

Assemini

Gruppo Cavalieri San Giovanni Battista

Bonnanaro

Asd Bonnanaro Cavalieri

Bonorva

Gruppo Cavalieri S’Ischiglia

Bosa

Gruppo Cavalieri Di Bosa

Cagliari

Gruppo Miliziani Di Cagliari

Gesturi

Ass. Amigus A Cuaddu Cavalieri Medio Campidano

Ghilarza

Gruppo Cavalieri Ghilarza

Giara

Ippica Giara Oristanese

Ittiri

Ass. Ippica Ittirese

Macomer

Ass. Cavalieri Macomer

Norbello

Cavalieri Dell’Alto Oristanese

Nughedu Santa Vittoria

Gruppo Cavalieri

Oniferi

Gruppo Cavalieri Oniferi

Orani

Gruppo Cavalieri Orani

Osilo

Gruppo Ass. Ippica Osilese

Ovodda

Gruppo Cavalieri

Paulilatino

Circolo Ippico Paulese

Pozzomaggiore

Associazione Ippica Pozzamaggiore

San Basilio

Gruppo Cavalieri San Basilio

Santu Lussurgiu

Gruppo Cavalieri Santu Lussurgiu

San Vero Milis

Ass. Ippica Sanverese

Sedilo

Cadderis Sedilese

Settimo San Pietro

Amazzoni

Villamassargia

Cavalieri di San Ranieri



Rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna

Presenta: Giuliano Marongiu



Ordine di esibizione

Inoria Bande

Sassari

Gruppo folk “Pintadera“

Selargius

Associazione “Kellarious Selargius” APS

Busachi

Associazione “Busachi Bella Mia”

Thiesi

Gruppo “Su Cunsonu Santu Juanne de Thiesi” APS

Ozieri

Gruppo folk “Beata Vergine del Rimedio”

Giave

Coro Santu Sistu “Antoninu Paba”

Mores

Associazione culturale coro “Lachesos Mores”

Orani

Gruppo folk Orani

Galtellì

“Tenore Garteddesu”

Atzara

Gruppo folk “Atzara”

Sestu

Associazione Folkloristica Culturale

“San Gemiliano” APS

Ossi

Coro “Boghes Noas”

Florinas

Associazione culturale “Coro di Florinas”

Orgosolo

Gruppo folk “Antonia Mesina”

Ovodda

Gruppo Folk Oleri

Oniferi

Gruppo A.C. “Tenore San Gavino”

Bolotana

“Su ‘e Ortachis”

Mogoro

Gruppo folk “Su Sticcau”

Macomer

Associazione culturale gruppo folk

“Tamuli de Macumere”

Luogosanto

Gruppo Folk “Civitas Mariana”

Sassari

Gruppo folk “San Nicola”

Nulvi

Coro di Nulvi

Uri

Coro di Uri

Ittiri

Associazione folk culturale “Coro di Ittiri”

Usini

Coro “Boghes de Logudoro” con gruppo folk Arcidanese

Oliena

Gruppo Folk “Battor Moros”

Lanusei

Tenores di Ogliastra

Sarule

Gruppo “Monte Gonare”

Osilo

Gruppo folk Osilo

Sassari

Gruppo folk “Città di Sassari”