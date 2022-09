Sassari, ritornano gli appuntamenti con l’anagrafe canina

Sassari. Ritornano gli appuntamenti con l’anagrafe canina, il 13 e 27 settembre, dalle 9 alle 11, al canile comunale di Sassari, località Funtana sa Figu, strada provinciale Sassari – Osilo. È necessario fissare l’appuntamento chiamando lo 079279630. Dovranno essere comunicati dati anagrafici, codice fiscale e n. di documento di riconoscimento (carta di identità o patente). Saranno accettati solo 40 cani.



Il servizio di anagrafe canina è svolto dal Servizio veterinario della struttura dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo Zona Nord dell’Asl Sardegna, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente, nell'ambito della lotta contro il randagismo.



Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola.



L'identificazione e l'applicazione del microchip è totalmente gratuita.