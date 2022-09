Sabato a Sassari di scena “Emelié noir e la favola del Burlesque”

Sassari. Segnaliamo un interessante appuntamento nell'ambito di "Sassari Estate":







Sabato 3 settembre a Sassari si terrà lo spettacolo “Emelié noir e la favola del Burlesque”. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione culturale “Il Teatro Nino Costa”, nell’ambito di Sassari Estate 2022.

- l' Atelier di Giusy Mura che presenterà gli abiti della sua collezione in due sfilate all'interno dello spettacolo.





L'appuntamento è alle ore 21.00 in piazza Monica Moretti. L’evento è unico nel suo genere, il primo spettacolo di Burlesque a Sassari in cui vedremo esibirsi le allieve del Corso di Burlesque tenuto da Natasha Manca, presso la palestra MyGymnica di Sassari.Sarà uno spettacolo ricco di musica, recitazione, colori, allegria,divertimento e attualità in quanto abbraccerà temi importanti come quello dell’importanza del rispetto delle donne.Presenteranno la serata Natasha Manca e Roberto Fara.Sul palco saranno presenti:- il coro Joyful Soul diretto dal maestro Daniele Manca, che si ripresenta sul palco di Piazza Monica Moretti dopo il successo della scorsa settimana.- Denise Gueye accompagnata da Marco Carta che presenterà due brani inediti e gli stessi attori dell'associazione Teatrale Nino Costa che presente lo spettacolo.I biglietti sono disponibili in prevendita presso la sede della compagnia teatrale Nino Costa in via delle Conce 32, da lunedì 29 agosto a venerdi 1 settembre dalle ore 19.30 alle 20.30. Per info e prenotazioni chiamare i numeri: 3397546323/ 3404197297 ed il giorno dello spettacolo c/o il botteghino di piazza Moretti