A Cheremule una serata dedicata alla tradizione sassarese

Cheremule. Il Comitato Sant’Antonio da Padova 2023 organizza a Cheremule, in data 17 settembre 2022, un evento enogastronomico ispirato alla tradizione sassarese. Ad ospitare l’evento la zona della pineta, di fronte alla struttura del centro sociale alle pendici del monte Cuccuruddu, luogo che per tanti anni è stato teatro a cielo aperto della sagra del vitello arrosto. Con l’acquisto di un ticket all’ingresso al costo di 12 euro sarà possibile cenare seduti degustando il menù che prevede la classica “ziminata”, carne arrosto (salsiccione e pancetta), melanzane alla sassarese, pane e una bevanda a scelta tra acqua o vino. Ad accompagnare la serata sarà la musica del gruppo That’s All Folks, trio sassarese che ripercorre i grandi classici della musica italiana e che per l’occasione inserirà in scaletta i brani più celebri della storia musicale di Sassari. Appuntamento a Cheremule il 17 settembre a partire dalle ore 20.00.



Per info sull’evento è possibile contattare il Comitato e visitare la pagina ufficiale al link:



https://fb.me/e/241yt0WW7