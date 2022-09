5R: a Sassari una mostra per sensibilizzare al riciclo e al rispetto dell'ambiente

Sassari. In programma in città delle iniziative per sensibilizzare sull'importanza del riciclo e il rispetto dell'ambiente. Si terranno a Sassari, nelle sale della biblioteca universitaria in piazza Fiume, dall'otto settembre:



“5R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Raccogliere e Recuperare - Dall’Antichità all’Arte e al Design”.

Mostra ARTE E DESIGN: Riusare, Creare e Reinterpretare (8-30 settembre)







Nell'immagine:

In esposizione le forchette uso e getta / Moscardino / realizzate da Giulio Iacchetti e Matteo Ragni / Compasso d’Oro 2001 / la reinterpretazione grafica è di Genesio Pistidda 2017-22



Conferenze “Il riutilizzo delle materie prime e il recupero dei manufatti nell’antichità“(8 e 29 settembre)Giornate Europee del Patrimonio 24 settembre dalle 16 alle 20 visite guidate alla mostra e all’edificio storico.La sensibilità per il risparmio delle materie prime e dell’energia per produrle, per il rispetto dell’ambiente e una sempre maggiore attenzione per l’ecologia stanno spingendo le persone e il mondo della Cultura verso nuove forme di sensibilizzazione, in cui l’arte e la creatività divengono preziose alleate per diffondere il messaggio positivo.Nelle sale espositive della Biblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della Cultura sarà esposta la mostra ARTE E DESIGN: Riusare, Creare e Reinterpretare che sarà visitabile dall’8 al 30 di settembre 2022. L’inaugurazione al pubblico è prevista per le ore 17,30 dell’8 settembre.L’iniziativa proseguirà, nella stessa giornata dell’8 settembre, con la prima conferenza “Il riutilizzo delle materie prime e il recupero dei manufatti nell’antichità – Dall’Eneolico ai Punici“La seconda conferenza avrà luogo il 29 settembre alle 18,00 con l’approfondimento del tema “Dai Romani al Medioevo”La Mostra ARTE E DESIGN: Riusare, Creare e Reinterpretare è inserita negli eventi delle GEP Giornate Europee del Patrimonio del 24 Settembre 2022, dalle ore 16,00 alle 20,00, con visita guidata all’esposizione e all’edificio storico della Biblioteca Universitaria, ex Ospedale Civile S.S. Annunziata.La mostra ARTE E DESIGN: Riusare, Creare e Reinterpretare non è la prima e non sarà l’ultima esposizione di opere artistiche e di oggetti di design realizzati con il riutilizzo di materiali recuperati e riciclati.La mostra è una parte importante della decennale iniziativa sull’Arte e il Riciclo che quest’anno si arricchisce di una nuova alleanza con l’Archeologia sino a diventare “5R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Raccogliere e Recuperare - Dall’Antichità all’Arte e al Design”.Cosa distingue allora questa esposizione dai tanti concorsi e mostre realizzati con il tema del riuso dei materiali? Per prima cosa l’introduzione di nuove R che caratterizzano diverse opere: la Rivisitazione e la Rielaborazione di segni antichi e della tradizione popolare nelle creazioni artistiche, richiami fortemente voluti dagli artisti e dai designer chiamati ad esporre.Ed ancora la contaminazione tra i temi delle 5R con l’Archeologia attraverso le due Conferenze “Il riutilizzo delle materie prime e il recupero dei manufatti nell’antichità“, anch’esse parte integrante dell’intera iniziativa, con interventi di storici, di archeologi e archeologhe di diversa specializzazione, dalla preistoria al medioevo.Infine, quale elemento innovatore e di sperimentazione, la totale libertà degli artisti e delle artiste e designers di reinterpretare ed esporre ciò che preferiscono, senza un “curatore” in senso classico… non anarchia, ma autogestione dentro la suggestione di un’idea condivisa.Tra gli espositori e le espositrici sono presenti artiste e artisti affermati, designers con all’attivo curricula di grande rilievo ed anche new entries, con percorsi personali di pura passione e che guardano al futuro. Ognuno di loro ha deciso la qualità e l’orientamento artistico del proprio contributo, dentro una comune riflessione sui temi proposti.L’ipotesi di “autogestione” nasce da alcune esperienza in Italia, in Europa e internazionali realizzate da importanti orchestre musicali che lavorano e si esibiscono senza il classico direttore d’orchestra, attivando un proficuo autogoverno e ottenendo ottimi successi. Tra queste l'Orchestra da Camera di Praga (PKO), fondata nel 1951, che è tra le orchestre senza direttore più longeve; in Italia è l’Orchestra Spira mirabilis, nata nel 2007 a Formigine in provincia di Modena, che ora conta decine di musicisti affermati.L’autogestione funzionerà anche per l’arte e il design? Abbiamo voluto sperimentare e il pubblico ci darà il suo giudizio.Gli organizzatori delle iniziative sonoAssociazione T.N.T.- Global ArtAssociazione CLIC - Circolo delle Lingue, delle Informazioni e della CultureBiblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della CulturaIdeazione e progettazione: Alba Canu, Gianni Nieddu, Clara Corona, Giovanni FIoriGli artisti e i designers che espongono le loro opere sono: (in ordine alfabetico)Paolo Banchetti, Antonio Chessa, Paolo e Mauro Consolati, Nietta Condemi De Felice, Antonello Cosseddu, Francesco Farina, Giuseppe Gaspa, Mario Gaspa, Natalina Lutzu, Diego Moretti, Genesio Pistidda, Danila Pittau, Francesca Tedesco, Rosella UlleriI relatori delle conferenze sono(8 settembre) Luca Doro, Valentina Leonelli, Enrico Dirminti, Michele Guirguis(29 settembre) Gabriella Gasperetti, Esmeralda Ughi, Gianluigi Marras, Giovanni FioriL’allestimento è stato curato dagli architetti Walter Dejana e Renata Fiamma, dai responsabili delle associazioni organizzatrici Alba Canu, Gianni Nieddu e da Giovanni Fiori direttore della Biblioteca.Le iniziative sono sostenute da:Formula Ambiente SpAEndas – Comitato Regionale SardegnaStudio Z- Pratiche auto, SassariStudio Fotografico di GianMichele MancaGEA Costruzioni s.r.l. di Giovanni CanuAssociazioni TNT-Global Art e CLIC- Circolo delle lingue, delle informazioni e delle culture.