Porto Ferro, la VI^ edizione del Blues Sunset Festival si chiude con Francesco Piu

Sassari. Francesco Piu è un grande artista, è amico del festival, è un habitué della baia di Porto Ferro ed è stato spesso grande protagonista sul palco del Baretto. Lui c’era quando l’edizione 2022 (la VI^) del Blues Sunset festival ha preso forma e vita. E a lui è stato chiesto di chiudere, in bellezza, questo straordinario viaggio attorno al Blues, percorso di scoperta e riscoperta, che ha coinvolto l’appassionata e competente platea di Porto Ferro in un crescendo che conferma, ancora una volta, la bontà del progetto.

La baia si è confermata luogo in cui il tramonto è la costante che fa da sfondo al cambiare continuo dei protagonisti sulla scena. Location perfetta per il Blues, genere che miscela ad arte l’arte stessa alle espressioni della natura più vera e incontaminata. Così sarà anche sabato, 03 settembre, quando per l’ultima volta in questa stagione si accenderanno i riflettori sul Blues Sunset festival dando appuntamento all’edizione 2023.

Per l’occasione torna a Porto Ferro Francesco Piu, voce che conquista, mani che corrono veloci e sinuose la chitarra, carisma che sorprende. Insieme a lui la sua band, ensemble deciso a scrivere l’ultima pagina di una storia cominciata ormai sei anni fa - scaturita dall’intuizione di Danilo Cappai e cullata fra le onde della baia - e destinata a durare nel tempo. Un concerto denso, carico di energia, voluto: degna chiusura di una edizione da incorniciare, trampolino di lancio per la prossima.

Francesco Piu band, una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale. Ha partecipato ad alcuni tra i più importanti festival del genere (IBC Memphis, Cognac Blues Passions, Blues To Bop, Blues Sur Seine, Pistoia Blues, Narcao Blues, Magic Blues, Santa Blues de Tenerife, Blues en Bourgogne, Salaise Blues, Milano Jazzin Festival,Vache De Blues, Schtumm UK, Floss Festival Basel per per citarne alcuni). Francesco ha avuto l’onore di aprire concerti per grandi artisti quali John Mayall, Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds. E ancora Doyle Bramhall II, Sonny Landreth, Joe Bonamassa, Larry Carlton, Robben Ford, Albert Lee, Trombone Shorty, Brent Mason, Joe Louis Walker, Eric Sardinas, The Holmes Brothers, Vintage Trouble. Ha calcato il palco con artisti del calibro di Tommy Emmanuel, Eric Bibb, Roy Rogers, Matt Schofield, Guy Davis, Bob Stroger, Andy J.Forest, Treves Blues Band, Sugar Blue, Watermelon Slim, Kevin Welch, Sandra Hall, Davide Van De Sfroos, Eugenio Finardi e molti altri. Dopo aver vinto le selezioni nazionali si è esibito nel gennaio 2010 all’International Blues Challenge di Memphis, Tennessee come rappresentante italiano. Ma questo non è l’unico dei riconoscimenti conferiti a Francesco Piu: nel 2003 primo premio al concorso “Blues From Sardinia” al Narcao Blues Festival, nel 2008 primo premio al “Out of the Blue’s” di Samedan (SWI) e nel 2011 si aggiudica il prestigioso “Premio Maria Carta”. Il 28 maggio 2015 suona al Parlamento europeo di Bruxelles nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell’ European Blues Challenge 2016. (francescopiu.com)