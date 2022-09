Affittare casa, come selezionare gli inquilini giusti?

Mettere a reddito una seconda casa di proprietà è il modo migliore per farlo fruttare e incrementare le proprie entrate mensili.I costi che pesano sulle tasche dei proprietari, per gli immobili in possesso, spesso sono alquanto onerosi. Affittare quelli disabitati, quindi, è il modo migliore per recuperare le spese e riuscire persino a mettere qualche risparmio in più da parte.Nonostante l’evidente vantaggio, sono ancora molti i proprietari che preferiscono lasciarlo vuoto, piuttosto che darlo in locazione.Quali sono le motivazioni di questa reticenza?La principale è senza dubbio connessa allache, una volta firmato il contratto e consegnate le chiavi, siano puntuali nei pagamenti e restituiscano l’immobile nelle condizioni in cui lo hanno ricevuto.Sempre più spesso i locatari si rivelano morosi, non pagano ilo lo pagano in ritardo.La complessità del processo di locazione scoraggia molti proprietari, perché richiede tempo, attenzione e dedizione, quasi come fosse un secondo lavoro.Preparare l’immobile, l’annuncio, divulgarlo, seguire il calendario degli appuntamenti per i sopralluoghi non è un gioco da ragazzi.Per giunta, una volta che si è faccia a faccia con inquilini potenzialmente interessati ad affittarlo, iniziano timori e preoccupazioni, perché, appunto, non si conosce fino in fondo l’affidabilità di chi si ha di fronte.Esistono alcune accortezze per ridurre ilda parte di quest’ultimo.Cercare informazioni sul suo conto, sulla sua condizione economica, fargli lasciare garanzie e referenze, richiedere buste paga e dichiarazioni dei redditi, senza dubbio fornisce qualche prova in più per testare il merito e le buone intenzioni dell’inquilino, ma la certezza matematica non si ha mai.Questo processo, tra le altre cose, richiede tempo, e chi è proprietario di casa sa bene che ogni giorno che passa senza aver chiuso un contratto corrisponde a denaro perso, perché l’immobile non produce ancora reddito.Eppure, a ben guardare, esistono strumenti a supporto dei proprietari di casa durante il processo di affitto, che possono semplificare notevolmente il lavoro e sollevare da qualche responsabilità. Pubblicare annunci immobiliari con Zappyrent , la piattaforma online dedicata agli affitti tra privati, ad esempio, fornisce ai proprietari di casa tutto ciò che serve per rendere il processo più smart e sicuro.L’algoritmo della piattaforma, infatti, è stato progettato proprio per ridurre lo stress legato alla locazione di un immobile di proprietà e velocizzare la chiusura di un contratto di successo.È stimata unadei tempi normalmente impiegati per la ricerca di un inquilino da parte dei proprietari, attraverso la piattaformaQuesto accade perché far trovare il proprio annuncio alla persona giusta è molto semplice, poiché tutte le proposte sono organizzate sulla base di specifici parametri afferenti al budget, alla formula abitativa e alla zona delle città in cui ha sede l’appartamento e che ogni utente ha la possibilità di settare durante la sua ricerca.Le probabilità che l’annuncio venga consultato da persone realmente interessate, dunque, sono maggiori.Inoltre, ad ogni utente in cerca di casa che si registra sulla piattaforma viene assegnato un, sulla base di un’accurata ricerca di informazioni e consultazione di banche dati effettuata dalla stessa. Pertanto, i proprietari avranno già a disposizione un dato solido sull’affidabilità e la solvibilità dei potenziali inquilini.Infine, in caso di morosità, il pagamento mensile verrà anticipato da Zappyrent, attraverso un accredito diretto del canone d’affitto sull’account del proprietario, grazie alla speciale