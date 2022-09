Investimenti per le vacanze: 4 location marittime

Chi decide di investire nel mercato immobiliare, sa bene che le location marittime vincono a mani basse la contesa. Avendo un budget adeguato all'occasione, è infatti possibile acquisire un immobile in una zona balneare e affittarlo a prezzi davvero elevati durante l'alta stagione. Inoltre, la casa potrebbe diventare un investimento importante anche in bassa stagione, con la possibilità di metterla a frutto per l'anno intero. Ovviamente, per riuscire a fare un investimento degno di questo nome, bisogna selezionare una location marittima conveniente e alla portata delle proprie tasche. Quali sono, dunque, le città balneari che offrono il miglior rapporto fra qualità e prezzo?



Porto Cesareo (Puglia)

Questa località, facente parte del comune di Nardò e autentico gioiello del Salento, è una gemma che ha un suo costo, ma che offre delle opportunità uniche per chi parte da un budget elevato e desidera acquistare una casa da affittare. Non a caso, ci troviamo di fronte ad una delle mete più gettonate dal turismo di massa, con la possibilità di proporre degli affitti davvero elevati. Quali sono le caratteristiche più importanti di Porto Cesareo? La sua posizione strategica, precisamente a metà strada tra Gallipoli e Otranto.



Cagliari (Sardegna)



Il capoluogo della Sardegna è una rinomata località balneare che offre numerose opportunità per chi vuole investire nel mercato immobiliare. Cagliari è infatti una meta molto ambita, non solo per le sue spiagge e per via del suo mare limpido, ma anche per il suo patrimonio storico e culturale. Per rendersi conto delle opportunità presenti, è possibile valutare le case in affitto Cagliari e i loro prezzi, per capire il potenziale di un investimento in questo centro. Negli ultimi anni, la città ha registrato una rapida crescita, anche dal punto di vista economico, diventando un importante centro d'affari. Questo ha portato a un conseguente aumento dei prezzi degli immobili, con interessanti prospettive per chi vuole investire nel settore.

Cattolica (Emilia-Romagna)

Questa città, famosa per la sua sfilata di carnevale e per essere una delle più rinomate località balneari della costa adriatica, è un'ottima meta per chi vuole investire comprando una casa in una zona marittima. I prezzi degli appartamenti e delle case in affitto sono molto alti a Cattolica, ma si possono inaspettatamente trovare dei veri affari, se si ha la pazienza di cercare e di attendere le migliori occasioni (magari da ristrutturare). Inoltre, Cattolica offre un mix di caratteristiche eccellenti per soddisfare anche i turisti più esigenti, dalla bellezza dei suoi litorali fino ad arrivare alla movida notturna, di altissimo livello.



San Vito Lo Capo (Sicilia)

Questa località, che fa parte del comune di Trapani, viene a ragion veduta considerata come una delle città marittime più belle della Penisola (e non solo). Oltre alle sue meraviglie naturali, offre una posizione strategica, essendo a pochi chilometri da alcune delle località turistiche più famose della Sicilia come Erice, Marsala e Trapani. I prezzi degli appartamenti e delle case in vendita sono abbastanza accessibili, quindi è una scelta eccellente per chi vuole investire nel mercato immobiliare con un budget limitato.