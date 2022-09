Sassari Cosplay and Comics 2022: dal 2 al 4 settembre nei locali della Promocamera

Sassari. L’Associazione Culturale Sassari Cosplay è lieta di annunciare il Sassari Cosplay and Comics 2022, il suo nuovo evento in programma dal 2 al 4 settembre presso i locali fieristici del Promocamera di Predda Niedda.



Torna uno degli eventi più attesi del nord Sardegna con una cornice espositiva rinnovata, una vasta area dedicata alla mostra mercato con espositori ed associazioni accorsi da tutta la Sardegna e dalla penisola con opere di ingegno artigianale, merchandising ufficiale, fumetti, film, videogames, giochi da tavolo ed un vastissimo calendario di incontri ed eventi impossibile da riassumere in poche righe.



Riproposta la sempre più grande area dedicata ai giochi da tavolo con dimostrazioni e tornei, postazioni gaming PC, videogames e lo spazio dedicato al retro game con le migliori consolle del passato, tutte funzionanti per tornare ragazzi o per scoprire come sono nati i più celebri videogiochi. Tra gli ospiti sarà presente Krisfits, content creator sarda appassionata di League of Legends e illustratrice talentuosa.

Presente quest’anno anche una postazione di Cube Controls, realtà sassarese specializzata nella realizzazione di volanti per la simulazione dei giochi di guida, apprezzatissimi anche da Mercedes-AMG, per provare i loro prodotti sul simulatore di guida.

Spazio anche ai fumetti, all’arte e alle conferenze con gli ospiti che sarà possibile incontrare e conoscere durante la manifestazione. Come il fumettista per Marvel e DC Simone Buonfantino, Diego Fichera, presenza fissa e amico della manifestazione, insieme all’illustratore Emdy hanno realizzato la locandina ufficiale e la variant di questa edizione; grande ritorno anche per Don Alemanno con le sue dissacrati e satiriche opere Nazivegan Heidi, Jenus di Nazareth e il nuovo lavoro Venga il tuo legno.



Per i sempre più appassionati di doppiaggio sarà possibile incontrare Gianluca Iacono e Claudio Moneta, voci italiane rispettivamente di Vegeta e Goku, indiscussi protagonisti della saga di Dragon Ball Z e di decine di personaggi di telefilm come How I meet your mother, sarà con loro in fiera anche Simone Lupinacci, voce italiana del protagonista di My Hero Accademia, voce prestata anche a personaggi di Pokemon, Vikings, Dragonball super, e tantissimi altri.



Gli appassionati di mondi lontani e grandi battaglie potranno farlo nelle arene realizzate dall’associazione Mad2Factory, specializzata in giochi di ruolo dal vivo a tema fantasy. Basterà scegliere la propria arma tra spade, asce, scudi (rigorosamente pensate per non infliggere veri danni fisici) e lanciarsi nella mischia. I migliori saranno incoronati campioni.



Non mancherà il consueto appuntamento dedicato al Cosplay con l’atteso contest del sabato che incoronerà i migliori costumi, accessori ed interpretazioni della manifestazione. L’arduo compito di giudicare i partecipanti alla gara ricadrà su Nicole Nyu Codanti, cosplayer sarda vincitrice di varie edizioni sassaresi, Stefania Rais con 10 anni di esperienza nel campo,e Lilybrando, cosplayer fin dal 2008 e con la passione per l’immedesimazione totale. Maestri di cerimonia saranno il doppiatore Gianluca Iacono e Claudio Moneta, in una sfida che anche quest’anno si preannuncia combattutissima.

Ma non solo cosplay, domenica è previsto anche un contest K-pop, dove i giovani amanti del pop e rock di ispirazione sudcoreana potranno esibirsi in incredibili coreografie nello spazio realizzato appositamente dell’associazione Musiverse Cagliari.

Grande novità dell’evento sarà la presenza anche dei content creator Sabaku no Maiku, vera istituzione nel mondo del gaming in Italia e videogiocatore sin dai tempi del Pentium, considera i videogiochi una forma d’arte di grande intensità comunicativa; e i PlayerInside, nelle loro live trattano i videogiochi a tutto tondo in un format sempre in evoluzione grazie alla esperienza ventennale.



Tutte le informazioni e il programma sono già consultabili sul sito sassaricosplay.it

La manifestazione è inoltre possibile grazie anche al patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari, della Camera di Commercio di Sassari e della Promocamera, azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari.

I biglietti della manifestazione sono già in vendita sul circuito di ticketing OOOH.Events al costo di 8€, e direttamente all’ingresso della manifestazione al costo di 10€. In quanto associazione senza fine di lucro, il denaro ricavato sarà interamente reinvestito per migliorare ancora di più un evento che ormai è diventato appuntamento fisso per tutti gli appassionati.