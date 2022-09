Cavalcata Sarda. Sassari: tutte le modifiche alla viabilità

Sassari. Per consentire lo svolgimento della Cavalcata Sarda e le iniziative collegate, sono previste modifiche alla viabilità.





Parcheggi interrati emiciclo Garibaldi e piazza Fiume. Durante la sfilata della Cavalcata Sarda (presumibilmente dalle 7 alle 14 di domenica 4 settembre) non sarà possibile accedere e uscire dai parcheggi interrati dell'emiciclo Garibaldi e di piazza Fiume.





Viabilità. Dalle 8 di sabato 3 settembre e fino a mezzanotte di domenica sono istituiti i divieti di transito e fermata in piazza d’Armi, in via Asproni, nell’area parcheggio tra piazza d’Armi e corso Cossiga; in corso Cossiga, nella zona parcheggio tra Via Asproni e via Manno, in corso Berlinguer, nella corsia destra tra corso Cossiga e piazza d’Armi, in corso Berlinguer nell’area parcheggio dei giardini, in via Manno, tra via Enrico Costa e corso Cossiga, in via Mazzini, tra corso Cossiga e via Enrico Costa, in via Monsignor Masia su entrambi i lati, in viale Mancini, tra viale Italia e corso Berlinguer. Inoltre dalle 16 di sabato 3 settembre alle 24 di domenica 4 settembre, in presenza di molte persone, potranno essere chiuse al traffico corso Cossiga (da via Asproni); corso Berlinguer corsia sinistra; viale Mancini tratto da viale Italia a corso Berlinguer, con la conseguente istituzione dell’inversione del senso di marcia nel tratto di viale Italia compreso tra corso Margherita di Savoia e viale Mancini e la percorribilità in senso ascendente del tratto di corso Margherita di Savoia compreso tra viale Italia e l’ingresso del parcheggio interrato dell’emiciclo Garibaldi per permettere l’accesso allo stesso. A partire dalle 6 di domenica 4 settembre è assolutamente vietato sostare lungo tutto il percorso della Cavalcata.





Dalle 5 di domenica 4 settembre e fino al termine della sfilata saranno vietati transito e fermata a qualunque tipo di veicolo, esclusi quelli di servizio, lungo il percorso della Cavalcata Sarda: corso Cossiga; corso Regina Margherita di Savoia (tratto emiciclo Garibaldi); via Brigata Sassari (tratto compreso tra corso Margherita di Savoia e via Cagliari); via Cagliari (tratto compreso tra via Cavour e piazza Castello); portici Bargone e Crispo; piazza d’Italia; via Roma (tratto compreso tra piazza d’Italia e via G. Asproni); via G. Asproni (tratto compreso tra via Roma e via IV novembre); viale Italia (tratto compreso tra emiciclo Garibaldi e viale Mancini); viale Mancini (tratto compreso tra viale Italia e corso Berlinguer). Divieto di transito anche in via A. Deffenu (tratto compreso tra via Civitavecchia e via IV novembre), viale Dante (tratto compreso tra via Alghero e via G. Asproni), via Zanfarino (tratto compreso tra via Alghero e via G. Asproni), via G.A. Sanna, via Mazzini (tratto compreso tra via E. Costa e viale Umberto), via Bellieni, via Spano, via Cavour (tratto compreso tra via Manno e via Cagliari), piazza Castello (dall’intersezione con largo Cavallotti), via Brigata Sassari (sarà consentito il traffico locale fino a via Turritana), via dei Mille (tratto compreso tra via Muroni e viale Mancini).





Il divieto di fermata è previsto anche in corso Margherita di Savoia (tratto dal civico 13 a largo porta Nuova) e viale Dante tratto da via Galilei a via Asproni.





Dalle 5 di domenica 4 settembre fino al termine della manifestazione e del passaggio dei cavalli saranno vietate sosta e fermata in via Rockefeller (dall’uscita dell’ippodromo via Gioscari), via Rizzeddu, piazza Salvator Ruiu, via Pasquale Paoli fino a corso Berlinguer. Per il ritorno in via G. Asproni, via A. Deffenu, piazza Salvator Ruiu, via Rizzeddu, via Rockefeller/via Gioscari (ingresso ippodromo) e in via Parigi (tratto compreso tra via Bovet e via Vienna) per consentire la sosta dei mezzi che trasportano i cavalli all'ippodromo. Durante il passaggio dei cavalli le vie interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico.





Per la rassegna di canti e balli dalle 8 di sabato 3 settembre alle 24 di domenica 4 settembre e comunque fino al termine della manifestazione è prevista l’istituzione del divieto di transito e fermata in piazza d’Italia, nei portici Bargone e Crispo, in via Moleschott, in via Spano e in via Roma.





Da domenica 4 settembre dalle 6 sono vietate sosta e fermata nell’area centrale di piazzale Segni che sarà riservata al parcheggio degli autobus dei gruppi folcloristici.





Agli stessi mezzi sono consentiti il transito e la fermata nel tratto di via G. Asproni e di corso Cossiga chiusi al traffico; stessi divieti nella traversa di via Predda Niedda, fronte cimitero e in via Madonna della Mercede, che saranno riservate al parcheggio dei bus turistici.