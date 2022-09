"Tuttigiorni" apre a Sassari

Sassari. Ieri, giovedì 1° settembre, Mura Market insieme al Gruppo Abbi della F.lli Ibba, azienda sarda che da oltre settant’anni opera nel settore della Grande Distribuzione e socia del Gruppo CRAI, hanno inaugurato a Sassari la nuova insegna Tuttigiorni, basata su un’innovativa strategia omnicanale che unisce il digitale e il fisico.





Dopo il grande successo di Cagliari, dove in un paio di mesi il punto vendita di Viale Poetto si è affermato come il supermercato del momento, amato e frequentato da migliaia di clienti ogni giorno, la spesa giusta arriva anche a Sassari, in Predda Niedda, Strada 2. Conveniente e omnicanale, sostenibile e attenta al territorio, la spesa di Tuttigiorni non prevede volantini né offerte a tempo, grazie al modello commerciale che mantiene i prezzi sempre bassi ogni giorno, per tutto l’anno. A questo si aggiunge l’incredibile innovazione della omnicanalità ben rappresentata dal Social eCommerce: uno spazio online che non solo permette di fare i propri acquisti con la stessa convenienza del fisico e la comodità e velocità del digitale, ma permette soprattutto un dialogo costante e diretto tra clienti e Azienda.





Una vera e propria rivoluzione nel mondo della GDO. Oltre al risparmio garantito dal modello, il negozio fisico presenta spazi curati nei particolari, con un’attenzione unica ai prodotti e produttori del territorio, alla valorizzazione della stagionalità delle materie prime, attraverso un Angolo Verde dove è possibile avere sempre frutta e verdura di stagione, appena tagliate, e reparti freschi assortiti con criteri di sostenibilità e località.





La ricerca della qualità è testimoniata da un forno realizzato in esclusiva per Tuttigiorni da La Rosa dei gusti, il brand che propone solo prodotti di eccellenza, progettati da architetti del gusto e proposti a un costo accessibile. Pani speciali e deliziose Spianate sono tutti realizzati artigianalmente con grani antichi e lunghe ore di lievitazione naturale, sfornati tre volte al giorno nel meraviglioso panificio a vista, in esclusiva per i clienti di Tuttigiorni. Un supermercato attento alla tradizione, al prodotto locale e genuino e contemporaneamente del tutto moderno, dove il digitale convive con il fisico, in cui i consumatori potranno vivere un’esperienza unica scegliendo dove e come comprare e ricevere la propria spesa. Alla spesa online facile e veloce, si accompagnano – nel negozio fisico – QR code e informative che permettono di mantenere aperto costantemente il canale con il Social eCommerce il primo ed unico nel suo genere, dove i Clienti potranno trovare un luogo online pensato per dare valore alle esperienze, al cibo sano e buono ed alla convenienza di tutti i giorni, dove sarà possibile comunicare direttamente anche con i produttori locali. Ancora, la praticità dello Scegli&Via per procedere a una spesa rapida attraverso lettori automatici che rendono la tecnologia un intelligente supporto per chi ama fare la spesa fisica ma ha poco tempo da dedicarvi.





La convenienza di una spesa giusta, fatta su misura rispetto a quello che realmente si intende mettere nel carrello, viene ulteriormente garantita dagli incredibili vantaggi della Tuttigiorni Card, che permette di accumulare punti spendibili indistintamente nel punto vendita fisico o nell’eCommerce, facendo acquisti e partecipando alle conversazioni online.

Infine, ma non meno importanti, i tanti servizi pensati appositamente per coinvolgere i clienti nello spirito di sostenibilità e collettività che guida il brand: dell’eco-compattatore all’omaggio di 5 cent per chi porta da casa le borse della spesa passando per i carrelli recuperati dal mare per aiutare l’ambiente; dalla nutrizionista dedicata a disposizione dei clienti, al caffè con il direttore, ogni mattina disponibile per tutti, passando per le bibite fresche, le torte pronte, l’apertura fino alle 23 e tante altre piccole comodità, pensate appositamente per condividere il piacere della spesa giusta nel posto giusto.





“Con Tuttigiorni abbiamo voluto rendere l’esperienza del cliente unica, personalizzata e semplificata, non solo per il modello commerciale che offre prezzi sempre bassi, ma soprattutto grazie all’innovativa piattaforma del Social eCommerce i nostri clienti potranno vivere un’esperienza di spesa continua e interattiva, con una profonda integrazione tra fisico e digitale”, ha dichiarato Roberto Comolli, Amministratore Delegato di Cuore dell’Isola, sottolineando che “Il concetto stesso di convenienza si estende e si integra con quello di sostenibilità: il cliente, senza le promozioni del volantino, può comprare solo quello che gli serve, evitando gli sprechi e prediligendo le scelte locali”.





“Con questo secondo punto vendita il nostro progetto continua a crescere e creare innovazione nel nostro territorio. Siamo davvero felici di portare anche a Sassari questa innovativa strategia di vendita che pone il Cliente sempre al centro di tutto. Nei piani per il prossimo futuro è prevista un’espansione del modello distributivo con diverse nuove aperture” ha dichiarato Giangiacomo Ibba, Presidente del Gruppo Abbi.





Fonte: GDONEWS