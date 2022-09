La svolta dell’HD, tra gioco, film e trucchi tech

Oggi viviamo in un’era in cui tutti i prodotti visivi (foto o video, ma anche film, serie tv, giochi) sono in HD, in alta definizione. Eppure il processo storico che ha portato all’innovazione di oggi è stato lungo e lento e vede i suoi primi passi addirittura negli anni 20.È all’epoca che John Logie Baird mette a punto le prime trasmissioni televisive analogiche a bassa definizione. Un’altra epoca, un altro mondo. Eppure la svolta di quelle prime immagini ha cambiato la storia per sempre. Per parlare di alta definizione vera e propria bisognerà aspettare gli anni 50 e spostarsi nell’Unione Sovietica: qui, nell’Istituto delle Ricerche sulla Televisione di Mosca viene messo a punto un sistema a 1125 linee , inizialmente destinato a fini militari, ma presto riconvertito come collegamento TV. Un prodotto che però non vedrà mai la luce, a differenza di quanto avvenne in Giappone, dove la rete nazionale NHK nel 1968 diede inizio a uno standard analogico che può essere definito come l’atto di nascita dell’alta definizione.Oggi l’HD è una realtà affermata e florida. Lo dimostra in particolar modo il mondo del gaming, che ha fatto dell’aspetto grafico un tratto fondamentale del proprio successo. Sono tantissimi i videogame che sfruttano questa tecnologia per migliorare l’esperienza di gioco degli appassionati e per rendere unico il loro prodotto. Una mossa che viene fatta anche dal settore del gambling, ovvero quello del gioco d’azzardo pubblico e legale. Qui possiamo citare il caso di Goldbet Casino, piattaforma che si distingue per l’integrazione di animazioni HD nella propria app e in diversi titoli presenti sulla propria piattaforma.Ma la svolta dell’alta definizione non si ferma di certo al mondo del gaming. Come non parlare, ad esempio, dei film in HD. Prendiamo l’esempio di una delle ultime uscite, ovvero il film “The Lost City”, diffuso nella modalità 4K Ultra HD, un formato che rende ancora più unico il cast guidato da Brad Pitt e Daniel Radcliffe. Ma l’alta definizione è anche quella che teniamo in tasca, creata dagli obiettivi sempre più sensibili e tecnologici dei nostri smartphone. A proposito di questo: volete conoscere un trucco per mandare foto in alta definizione anche su Whats App , senza rimpicciolimenti vari o sgranature? Invece di inviare i vostri scatti come “Immagine” cliccate sul tasto allega “Documento”. In questa maniera verranno inviati senza perdere qualità. Per un HD a portata di mano.