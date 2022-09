Aeroporti sardi: Alghero primo per crescita percentuale nel 2022. Cagliari in pesante calo

Pubblicate da Assaeroporti le statistiche ufficiali del trasporto aereo negli aeroporti nazionali per il mese di Agosto. Chiaro scuro per quanto riguarda la Sardegna. Infatti le buone prospettive annunciate dalla Regione Sardegna per il mese in esame, in realtà, hanno trovato conferma solo per gli scali di Alghero Fertilia e Olbia Costa Smeralda e non per Cagliari.



I dati del mese di Agosto



I dati consuntivi mensili pubblicati da Assaeroporti, per l'intero mese di Agosto, danno come miglior risultato di incremento percentuale quello ottenuto da Olbia che registra 673.073 passeggeri con un ottimo+11,4% rispetto al 2019, ultimo periodo non influenzato dal COVID; segue Alghero con 218.211 passeggeri che segna un buon +6,3% rispetto al 2019; chiude in negativo lo scalo di Cagliari con 584.376 passeggeri che significano un -0,7% rispetto al medesimo mese del 2019.

I dati progressivi da Gennaio ad Agosto

Più significativi dell'andamento del traffico sono i dati progressivi. In questo caso Alghero e Olbia si scambiano le posizioni se si esaminano i dati progressivi del numero totale di passeggeri da Gennaio sino ad Agosto: prima posizione in Sardegna per Alghero con 821.127 passeggeri e un buon +7,6% rispetto ai dati 2019; segue Olbia con 1.659.318 che significa un incremento di numero passeggeri del +2,4% rispetto al 2019.

Male Cagliari che, con 2.380.650, chiude la graduatoria con una perdita di passeggeri pari al -8,7% rispetto al 2019, quando erano stati 2.606.973.