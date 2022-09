Tutto pronto a Porto Rotondo per la XXI edizione del Premio Navicella Sardegna

Porto Rotondo (Olbia). Fervono i preparativi dell’allestimento del teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, dove, sabato 3 settembre, con inizio alle ore 20, si terrà la cerimonia di consegna delle navicelle d’argento, forgiate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera.



Le navicelle saranno anche quest’anno sette ed andranno ad altrettante personalità, che hanno dato lustro alla nostra regione oltre Tirreno. La giuria è come sempre abbottonata sui nomi, che verranno svelati nel corso della serata dalla conduttrice Egidiangela Sechi, coaudiuvata dall’attore Marco Spiga. Qualche nome peraltro trapela e come sempre si tratta di personalità di altissimo livello. Si ipotizza che una navicella possa andare al generale Luciano Carta, già comandante generale della Guardia di finanza e successivamente a capo dei servizi segreti mentre ora occupa la carica di presidente di Leonardo spa, l’ex Finmeccanica, una delle principali aziende italiane nel settore della Difesa. Un altro nome che circola con insistenza è quello del regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico sassarese Bonifacio Angius, i cui film da “Perfidia” a “Ovunque proteggimi” all’ultimo “I Giganti” hanno ottenuto ottimi giudizi dalla critica ed un crescente successo nele sale.



Nel corso della serata verrà consegnato anche il Premio Olimpia Matacena, intitolato alla presidente della giuria, scomparsa nel 2015, ed assegnato a personalità del mondo della comunicazione, che si siano messe in particolare evidenza. Per questa ventunesima edizione il premio andrà a Federico Palmaroli, l’autore delle celebri “Frasi di Osho”, che ha innovato il mondo della comunicazione social con le sue vignette satiriche ed è oggi considerato la massima espressione della satira politica in Italia.



La consegna delle ambite Navicelle d’argento, ha da sempre rappresentato anche uno degli ultimi eventi di gala dell’estate in Sardegna, dopo le due edizioni condizionate dalle disposizioni anti Covid, torna il clichè tradizionale dell’evento, con la presenza dell’orchestra da camera della Sardegna, diretta dal maestro Simone Pittau.

L’ingresso del pubblico al teatro Ceroli sarà consentito a partire dalle ore 19,30.



La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”, gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Olbia, della Fondazione di Sardegna e del Consorzio di Portorotondo. E’ resa possibile anche grazie agli sponsor: Banco di Sardegna, Eurotarget Viaggi, Hotel Sporting Porto Rotondo, Hotel Villa del Golfo di Cannigione Hotel Gabbiano Azzurro di Golfo Aranci, Hotel Abi d’Oru a Porto Rotondo.



Albo d’oro dei 134 premianti nelle precedenti 20 edizioni ed ulteriori informazioni sul premio sono reperibili sul sito www.premionavicellasardegna.it